In Marco Cerullo? Julia Römmelt ist wohl "doll verliebt"

Realitystar Julia Römmelt (31) hat auf Instagram ein paar Einblicke in ihr Gefühlsleben gegeben und damit für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Während einer Instagram-Fragerunde wollte ein neugieriger Follower wissen, ob sie schon einmal "doll verliebt" war. Ihre Antwort fiel eindeutig aus: "Bin ich!" Doch nicht nur diese romantische Offenbarung gibt Rätsel auf, auch ihre Zukunftspläne stoßen auf Interesse. In den vergangenen Wochen sei sehr viel passiert und sie habe Menschen getroffen, die ihr Leben "komplett auf den Kopf gestellt" haben. "Ich freue mich auf Zypern, auf die Liebe – auf all das, was das Leben noch für mich bereithält", schwärmt die Beauty & The Nerd-Bekanntheit.

Ob sie tatsächlich wieder in festen Händen ist oder welcher Mann ihr Herz höher schlagen lässt, verrät sie nicht – Julia machte in den vergangenen Wochen jedoch Schlagzeilen, weil ihr eine Romanze mit Marco Cerullo (36) nachgesagt wurde. Könnte es also sein, dass sich die The Summit-Kandidatin in ihrer Story auf den ehemaligen Dschungelcamper bezieht? Sie schreibt, sie freue sich auf "Momente, die nicht jeder sehen muss, sondern die man einfach im Herzen trägt" und ein Leben, das wieder "mehr Realität" ist und "weniger 'Reality'". "Und vor allem freue ich mich darauf, endlich anzukommen", schließt die 31-Jährige ab.

Ob sich hinter ihrer Instagram-Botschaft tatsächlich Marco verbirgt, bleibt unklar. Es gibt jedoch eine Person, die weniger begeistert von einer Romanze zwischen Julia und der Prominent getrennt-Bekanntheit ist: Marcos Ex-Verlobte Christina Grass (37). Die ehemalige Bachelor-Kandidatin sorgte kürzlich für Schlagzeilen, als sie behauptete, dass Julia und ihr Ex mehr miteinander gehabt hätten. "Es gibt gewisse Dinge, die man in der Freundschaft einfach nicht macht", betonte sie im Netz. Julia habe ihr erklärt, den 36-Jährigen nur in einer größeren Gruppe auf Mallorca getroffen zu haben – doch zwischen den beiden sei längst mehr gewesen.

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Reality-TV-Bekanntheit

IMAGO / Gartner Marco Cerullo, Realitystar

Instagram / christina_grass_ Christina Grass, Realitystar