Angeklagte Christina Block bricht vor Gericht in Tränen aus

Christina Block (52) muss sich derzeit vor Gericht verantworten. Der Steakhaus-Ketten-Erbin wird vorgeworfen, die Entführung ihrer eigenen Kinder aus der Obhut ihres Ex-Partners Stephan Hensel in Auftrag gegeben zu haben. Am heutigen 13. Prozesstag scheint die Angeklagte an ihrer persönlichen Grenze angekommen zu sein – angesprochen auf die Entfremdung von ihrem eigenen Nachwuchs, brach sie im Gerichtssaal in Tränen aus. "Nach über drei Jahren der Manipulation und Entfremdung des Kindesvaters und dem Druck, den er ausgeübt hat und immer noch tut, ist es nicht verwunderlich, dass die Behörden den Kindern Glauben schenken", erklärte sie laut Bild und betonte verzweifelt: "Stephan betreibt das faktische Ausradieren von mir."

Schon im Frühjahr wurde entschieden, dass Christina kein Umgangs- und Sorgerecht für ihre Kinder mehr hat. Der Kontakt ist ihr bis zur Volljährigkeit ihrer beiden Kinder untersagt – es sei denn, diese entscheiden sich dafür, ihre Mutter in ihrem Leben zu haben. Ein harter Schlag für die 52-Jährige. Seit der Entführungsprozess im Juli gestartet ist, sieht es ebenfalls nicht gut aus. Christina fühlt sich in diesem Prozess vorverurteilt und macht daraus vor Gericht kein Geheimnis. "Es belastet mich enorm", betonte sie schon zu Beginn des Prozesses laut Focus.

In der Silvesternacht 2023/2024 waren Theo und Klara, die Kinder von Christina und Stephan, gewaltsam aus der Obhut von Stephan entwendet worden. Die Geschwister hatten den Jahreswechsel bei dem Vater in Dänemark verbracht. Kurze Zeit später tauchten sie bei ihrer Mutter in Deutschland wieder auf. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen die Kinder, die damals zehn und dreizehn Jahre alt waren, von einer israelischen Sicherheitsfirma aus Dänemark entführt und nach Deutschland zu ihrer Mutter gebracht worden sein. Zuvor hatten sich Christina und Stephan einen erbitterten Sorgerechtsstreit geliefert.

Getty Images Christina Block im September 2025 vor Gericht

Imago Gerhard Delling und Christina Block im August 2025 in Hamburg

