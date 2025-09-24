Darum wird Alyson Stoner bei "Camp Rock 3" nicht mitspielen

Stars wie Joe Jonas (36) und Demi Lovato (33) arbeiten zurzeit an einer Fortsetzung der "Camp Rock"-Filmreihe. Doch ein bekanntes Gesicht wird im dritten Teil nicht wieder vor der Kamera stehen. Alyson Stoner (32), bekannt als Keyboard-Talent Caitlyn, wurde offenbar nicht für das Projekt angefragt. Im Gespräch mit E! News erklärte Alyson Stoner: "Ich vermute, es wird ähnlich sein wie bei High School Musical, wo vielleicht eine neue Generation vorgestellt wird. Das ist meine Vermutung. Aber cool. Klingt großartig." Der Kinderstar scheint nicht involviert zu sein. "Mehr habe ich noch nicht gehört", gab Alyson zu verstehen.

Doch auch wenn Alyson angefragt worden wäre, hätte der Film schlecht in den vollen Terminkalender gepasst. Die TV-Bekanntheit hat gerade eine Autobiografie herausgebracht und steckt mitten in einer Promo-Phase. Obendrein widmet sich der non-binäre Disney-Star voll und ganz seiner Firma Movement Genius. Doch Alyson wäre für eine unterstützende Rolle am Set von "Camp Rock 3" offen. "Sie sollen Bescheid sagen, wenn sie einen Koordinator am Set brauchen", witzelte das Tanztalent im Gespräch mit dem Nachrichtenportal.

Für Alyson war die Karriere als Teeniestar alles andere als rosig. In den Memoiren "Semi-Well-Adjusted Despite Literally Everything" blickt die Fernsehbekanntheit nun auf diese Zeit zurück. Neben einem schwierigen Coming-out machte Alyson auch eine Essstörung zu schaffen. Der Teenager trainierte mehrere Stunden pro Tag und nahm kaum Nahrung zu sich. "Ärzte und Trainer hätten [mir] niemals erlauben dürfen, sieben Stunden pro Tag 22 Kilometer zu wandern, schwere Gewichte zu heben und hochintensives Cardio-Training zu absolvieren", schilderte Alyson.

Getty Images Alyson Stoner, 2019

Getty Images Alyson Stoner, JoJo Siwa, Demi Lovato und Raven Symone im September 2024

IMAGO / Avalon.red Alyson Stoner bei der Premiere von "Camp Rock 2: The Final Jam" 2010

