So süß schwärmt Josh Allen von seiner Frau Hailee Steinfeld

Josh Allen (29) hat kurz vor dem Kickoff gegen die Atlanta Falcons im ESPN-Interview ausgepackt – und dabei vor allem über seine Ehe mit Hailee Steinfeld (28) gesprochen. Der Quarterback der Buffalo Bills, der in diesem Jahr als amtierender NFL-MVP gefeiert wird, blickte auf die vergangenen Monate zurück, in denen er unter anderem seine Liebste heiratete und einen Mega-Vertrag unterschrieb. "Der wichtigste Tag meines Lebens" sei seine Hochzeit gewesen, erklärte er bei ESPN. Und auf die Frage, was ihn derzeit am meisten erfülle, antwortete er ohne Zögern: "Am erfüllendsten? Meine Frau. Meine Frau ist eine unglaubliche, unbestreitbare Rockerin, in ihrer Arbeit, in ihrem Leben als Mensch", sagte er im TV. Hailee sei "alles, was ich in meinem Leben brauche", so der Footballstar weiter.

Im Gespräch wurde deutlich, wie sehr die Beziehung sein Denken verändert hat. Als er nach der größten Lektion gefragt wurde, die er aus der Partnerschaft mit der Schauspielerin gezogen habe, sagte Josh nachdenklich: "Dass ich vielleicht mehr als nur ein Footballspieler bin." Sein Kindheitstraum sei immer der Sport gewesen, betonte er, und er wolle "dieses Spiel noch sehr lange spielen". Ein Ziel bleibt der Super-Bowl-Titel. Gleichzeitig ergänzte er: "Aber es gibt auch ein Leben danach", sagte er bei ESPN. Hailee wiederum erzählte kürzlich, dass Josh ihr einen neuen Rhythmus geschenkt habe. Das "Verstehen, was es bedeutet, langsamer zu machen, und das mit jemandem zu teilen", sei "das Schönste" an der Ehe, erklärte sie im Gespräch mit Variety. "Ich habe diesen Teil des Lebens vorher nie gelebt – außerhalb meiner Arbeit", sagte sie dort.

Privat wirken die beiden trotz Glamour sehr bodenständig. Hailee, die als Schauspielerin und Sängerin seit ihrer Jugend auf Bühnen und Sets steht, spricht selten über ihr Innenleben. Umso bemerkenswerter wirken ihre Worte über das gemeinsame Tempo zu zweit. Josh, der viel Zeit im Trainingsbetrieb verbringt, hebt im Umfeld des Teams immer wieder hervor, wie wichtig ihm Familie und enge Kreise sind. Die Künstlerin und der Sportler zeigen sich öffentlich selten überschwänglich, setzen stattdessen auf wenige, dafür klare Bekenntnisse. Wenn Josh sagt, seine Frau sei eine "unbestreitbare Rockerin", und Hailee vom bewussten "langsamer machen" schwärmt, klingt daraus vor allem eines: ein Miteinander, das auch abseits von Stadionlärm und roten Teppichen trägt.

Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025.

Getty Images Josh Allen, 13. Oktober 2025

Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025

