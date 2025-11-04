Möchte Hailee Steinfeld Kinder mit Ehemann Josh Allen?

Hailee Steinfeld (28) hat in einem neuen Interview mit dem Magazin Bustle Einblicke in ihr Privatleben gegeben und dabei keinen Zweifel daran gelassen, wie glücklich sie mit ihrem Ehemann Josh Allen (29) ist. Die Schauspielerin und der Quarterback der Buffalo Bills hatten im Mai den Bund fürs Leben geschlossen. Über ihre Ehe sagte Hailee: "Ich danke wirklich jeden Tag Gott, dass ich meinen Menschen gefunden habe, und es ist das Größte auf der Welt." Sie sprach von einer Erfüllung, die ihr Leben in ein neues Licht rücke und große Zufriedenheit bringe. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, Kinder zu haben, antwortete die Schauspielerin klar mit: "Natürlich."

Das Paar scheint auf Wolke sieben zu schweben. Bereits kurz nach ihrer Hochzeit hatten sie immer wieder kleine Einblicke in ihr gemeinsames Leben gegeben, und Hailees jüngstes Interview unterstreicht nur, wie perfekt die beiden zueinander passen. Für die Schauspielerin scheint die Beziehung nicht nur emotionale Erfüllung, sondern auch persönliche Weiterentwicklung mit sich gebracht zu haben. Sie betonte, dass sie durch Josh eine Version von sich selbst gefunden habe, die sie immer sein wollte. Ihre Liebe scheint also nicht nur stabil, sondern auch tief verwurzelt zu sein.

Josh Allen hatte erst kürzlich in einem anderen Interview geschwärmt, wie sehr ihn seine Frau inspiriert und wie wichtig sie ihm ist. Der erfolgreiche Quarterback, der auch auf dem Spielfeld eine beeindruckende Karriere hinlegt, scheint in Hailee seine perfekte Partnerin gefunden zu haben. Beide verbindet eine starke Dynamik, die nicht nur das Privatleben bereichert, sondern auch in der Öffentlichkeit sichtbar ist. Hailee, die sowohl als Schauspielerin als auch als Sängerin Erfolge feiert, und Josh, der sportlich in der NFL glänzt, scheinen ein echtes Dreamteam zu sein – nicht nur im Rampenlicht, sondern auch hinter den Kulissen.

Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025.

Instagram / haileesteinfeld Hailee Steinfeld und Josh Allen an ihrem Hochzeitstag

Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025