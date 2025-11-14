Hailee Steinfeld erklärt ihren Kindheitsnamen Beau

Hailee Steinfeld (28) hat kürzlich in ihrem Newsletter Beau Society, der am 7. November erschien, die Herkunft ihres Kindheits-Spitznamens Beau enthüllt. Die Schauspielerin und Sängerin erklärte, dass ihre Eltern sich damals vor ihrer Geburt nicht auf einen Namen einigen konnten. "Meine Eltern konnten sich nicht entscheiden, ob sie mich Hailee oder Bailee nennen sollten", schrieb sie laut dem Magazin People in der Ausgabe. Letztendlich fiel die Wahl auf Hailee, doch da ihnen der Klang von Bailee gefiel, nannten sie sie als Kind "Hailee Beau Bailee". Mit der Zeit wurde der Name auf Beau verkürzt, und dieser Spitzname begleitet sie bis heute.

Der Newsletter, den Hailee bereits im August 2024 gestartet hatte, entstand während einer für sie besonderen Zeit. In der ersten Ausgabe beschrieb sie, wie die Idee dazu 2023 während des Screen Actors Guild Streiks in Buffalo heranreifte. Dort hatte sie vorübergehend gelebt, um ihrem Ehemann Josh Allen (29) nahe zu sein, der als Quarterback für die Buffalo Bills spielt. Auch über die Bedeutung ihres Spitznamens und die persönliche Note ihres Newsletters sprach sie offen. Neben dem charmanten Kindheitsnamen erklärte sie, wie daraus die Initialen BS entstanden, die ihrer Mutter schließlich zur originellen Redewendung "This is BS" inspirierten.

Hailee, die eine enge Verbindung zu ihrer Familie betont, hat ihren Eltern Peter und Cheri sowie ihrem älteren Bruder Griffin viel zu verdanken. "Ich wäre heute nicht die Person, die ich bin, wenn ich nicht ihre Unterstützung hätte", sagte sie in einem früheren Interview. Während ihr Vater als Personal Trainer arbeitet und ihre Mutter vom Interior Design ins Management ihrer Karriere wechselte, beschreibt Hailee die familiäre Unterstützung als zentral für ihren Werdegang. Besonders ihre Mutter und ihr Bruder Griffin, mit dem sie ein besonders enges Verhältnis pflegt, hätten sie auf jedem Schritt ihres Weges begleitet.

Getty Images Hailee Steinfeld, Schauspielerin

Instagram / griffinsteinfeld Josh Allen, Hailee Steinfeld und ihr Bruder Griffin Steinfeld

Getty Images Hailee Steinfeld, Schauspielerin