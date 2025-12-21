Sportstar Josh Allen übergibt sich bei jedem NFL-Spiel

Josh Allen (29) sorgte beim Auswärtsspiel der Buffalo Bills gegen die New England Patriots am Sonntag, den 14. Dezember, für erstaunte Gesichter. Der Quarterback wurde an der Seitenlinie dabei gefilmt, wie er sich übergab. Trotz des Zwischenfalls kehrte er kurz darauf aufs Spielfeld zurück und führte sein Team zum Sieg mit einem knappen 35:31. Zuschauer, die das Ganze auf X kommentierten, zeigten sich sowohl schockiert als auch beeindruckt von seinem Durchhaltevermögen.

Nach dem Spiel klärte der Football-Star die besorgten Fans im Interview auf: In einem Clip, den Sportreporter Dan Fetes teilte, sagte er über die Übelkeit ganz nüchtern: "Es passiert eigentlich in jedem Spiel." Er betonte jedoch, dass sich seine Fans keine Sorgen machen müssen. "Ich weiß nicht, warum ich das mache. Es passiert einfach. Es liegt an nichts anderem als an einem komischen Gefühl. Man muss es einfach loswerden", erklärte er.

Auch abseits des Spielfelds hat Josh derzeit Grund zur Freude: Gemeinsam mit seiner Ehefrau, der Schauspielerin Hailee Steinfeld (29), erwartet er den ersten Nachwuchs. In einem emotionalen Video, das die beiden kürzlich auf Instagram teilten, küsste er liebevoll den Babybauch seiner Frau, während sie ein Sweatshirt mit der Aufschrift "Mama" trug. Das Paar wirkt sichtlich glücklich, und die Fans überhäufen die beiden mit Glückwünschen.

Getty Images Josh Allen nach dem 35:31-Sieg der Buffalo Bills bei den New England Patriots in Foxborough, Dezember 2025

Getty Images Josh Allen beim AFC Championship Game gegen die Kansas City Chiefs, Januar 2025

Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld bei den NFL Honors in New Orleans