Unverschämt: Manager riet Kelly Clarkson zu einer Brust-OP

Kelly Clarkson (43), die derzeit mit ihrer Residency "Studio Sessions" im Caesars Palace in Las Vegas auftritt, hat während einer ihrer Shows für Aufsehen gesorgt. Vor ihrem begeisterten Publikum öffnete sich die Sängerin und berichtete von einer besonders unverschämten Erfahrung mit einem ihrer früheren Manager. Dieser hatte ihr einst vorgeschlagen, sie solle sich einer Brustvergrößerung unterziehen. Die dreifache Grammy-Gewinnerin reagierte damals schlagfertig und konterte: "Warum lässt du dir nicht eine Penisvergrößerung machen?" Vor Lachen applaudierten die Fans, während Kelly betonte, dass sie sich immer wohl mit ihrem Körper gefühlt habe.

Während des Auftritts, bei dem sie einen funkelnden Jumpsuit mit auffälligem Dekolleté trug, scherzte Kelly zunächst über die Passform ihres Kleides und erinnerte sich dabei an die damalige Situation zurück. Sie sprach offen darüber, wie in der Entertainmentbranche oft absurde Schönheitsstandards diktiert werden. "Leute sagen so etwas ständig in dieser Industrie", erklärte sie und kritisierte die Oberflächlichkeit mancher Ansichten. Doch Kelly zeigte klar, dass sie sich von solchen Kommentaren nicht beeindrucken lässt – sie bleibt sich selbst treu. Ihre Botschaft war eindeutig: Altern sei ein Privileg, und sie schätze die Gesundheit ihres Körpers.

Abseits der Bühne beeindruckt die Sängerin nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrer offenen Art, Lebensweisen zu hinterfragen. Kelly zeigt immer wieder, dass Selbstvertrauen für sie wichtiger ist als äußere Perfektion. Trotz persönlicher Höhen und Tiefen, wie dem Tod ihres Ex-Mannes im August, schafft sie es, Leichtigkeit und Humor in ihren Alltag zu bringen. Während des Konzerts half sie sogar einem Paar bei einem Heiratsantrag und riet der angehenden Braut mit einem Augenzwinkern: "Sag ja, Baby!", wie Entertainment berichtet. Kelly Clarkson beweist, dass sie nicht nur durch ihre Stimme, sondern auch durch ihre Persönlichkeit die Herzen ihrer Fans erobert.

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

Getty Images Kelly Clarkson bei der Rock & Roll Hall Of Fame-Aufnahmezeremonie 2024 in Cleveland