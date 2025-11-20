Leonardo DiCaprio & Tobey Maguire: Party-Marathon in London

Hollywoods Superstars Leonardo DiCaprio (51) und Tobey Maguire (50) sorgten für Furore, als sie am Dienstagabend in London gemeinsam die Nacht zum Tag machten. Nach einer Veranstaltung im BFI Southbank, bei der Leonardo über seinen neuen Action-Komödienfilm "One Battle After Another" sprach, zog es die beiden langjährigen Freunde laut Daily Mail in den exklusiven Mitgliederclub Annabel's im Stadtteil Mayfair. Dort mischten sie sich unter das Partyvolk und wurden schnell von einem Kreis weiblicher Fans umringt, die mit ihnen feiern wollten. Bis etwa 0:30 Uhr blieben die beiden Academy-Stars vor Ort, bevor sie sich gemeinsam von der Party verabschiedeten.

Die spektakuläre Nacht begann für das Duo mit einem privaten Dinner, bevor die ausgelassene Feier bei Annabel's weiterging. An diesem Abend bot nicht nur eine Performance von Sängerin Alexandra Burke (37) Unterhaltung, sondern das Event fiel auch mit dem feierlichen Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung zusammen, sodass die Stimmung besonders festlich war. Laut der britischen Zeitung The Sun ist Leonardo ein gern gesehener Gast im Club. Ein Insider erklärte: "Leo ist ein großer Spender und ein angenehmer Gast – nie gibt es Schwierigkeiten, und er verhält sich sehr zurückhaltend." Kurz zuvor war Leonardo noch inkognito mit seiner Freundin, dem Supermodel Vittoria Ceretti (27), in Los Angeles unterwegs und hatte dort ein Abendessen in einem angesagten Sushi-Restaurant genossen.

Leonardo und Tobey, die seit Jahrzehnten eng befreundet sind, teilen eine Leidenschaft für exklusive Events und gute Gesellschaft. Die beiden Schauspieler stehen sich privat sehr nah und werden immer wieder gemeinsam bei verschiedenen Anlässen gesichtet. Während Tobey vor allem durch seine Darstellung des "Spider-Man" im Gedächtnis geblieben ist, sorgt Leonardo nicht nur durch seine Filmrollen, sondern auch durch seinen ausgeprägten Umweltaktivismus weltweit für Schlagzeilen. Fernab ihres Star-Images schätzen sie jedoch auch die einfachen Freuden des Lebens. Genau diese Bodenständigkeit, so berichten Insider, mache die beiden in Hollywood besonders sympathisch.

Getty Images Tobey Maguire und Leonardo DiCaprio beim Photocall von "The Great Gatsby" im Cannes, Mai 2013

Getty Images Tobey Maguire und Leonardo DiCaprio bei der Mobli 2.0 Launch Party in Austin, 10. März 2012

AFP via Getty Images / Getty Images, Mike Coppola Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti