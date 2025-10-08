Offset gibt zu, Cardi B während der Ehe betrogen zu haben

Rapper Offset (33) hat erstmals offen über die "Fehler" gesprochen, die er während seiner siebenjährigen Ehe mit Cardi B (32) gemacht hat. Im Podcast "Baby, This Is Keke Palmer" räumte der "Open It Up"-Interpret ein, dass er "definitiv nicht perfekt" war und viele falsche Entscheidungen getroffen habe, darunter auch seine Untreue. "Ich hätte sie viel mehr respektieren sollen", gab er zu. "Ich habe als Mann schlechte Entscheidungen getroffen, zum Beispiel, dass ich fremdgegangen bin." Nach dem endgültigen Antrag auf Scheidung im Juli 2024 habe Offset akzeptieren müssen, dass Cardi die Beziehung beenden wollte. Trotz der schwierigen Trennung betonte der Musiker, dass ihre drei gemeinsamen Kinder einen wichtigen Verbindungsfaktor darstellen.

Während des Gesprächs ging Offset auch darauf ein, wie die Trennung in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Er erklärte, dass soziale Medien oft ein verzerrtes Bild von der Situation zeichneten und die narrative Darstellung nicht immer der Wahrheit entsprochen habe. Cardi hatte ebenfalls über den schmerzhaften Prozess des Endes ihrer Ehe gesprochen und erklärt, dass sie Monate zuvor begonnen habe, das verblassende Liebesgefühl zu spüren. Die Rapperin, die mittlerweile mit dem viel diskutierten Footballer Stefon Diggs liiert ist und ein Kind von ihm erwartet, sagte kürzlich, ihr Herz habe endgültig entscheiden müssen, als ihr Verstand und ihre Worte schon nicht mehr ausgereicht hätten.

Die Beziehung von Offset und Cardi, die im Jahr 2017 den Bund der Ehe eingegangen waren, gilt als eine der am meisten beobachteten in der Hip-Hop-Szene. Beide Künstler ziehen gemeinsam drei Kinder groß, darunter die siebenjährige Kulture, den vierjährigen Wave und die einjährige Blossom. Cardi betonte einst im beliebten Podcast "Call Her Daddy", dass die Ehe für sie trotz allem keine verschwendete Zeit gewesen sei, da sie sowohl persönliche als auch familiäre Erfahrungen gesammelt habe: "Es gab schmerzhafte Momente, aber auch schöne Zeiten. Es war eine Erfahrung, die mich als Frau, Mutter und Ehefrau geprägt hat." Der Fokus beider scheint nun auf der Zukunft zu liegen, sowohl für sie selbst als auch für ihre Kinder.

Getty Images Offset und Cardi B

Instagram / iamcardib/?hl=en Cardi B, Kinder Kulture und Wave sowie Offset begrüßen neues Familienmitglied, September 2024

Getty Images Stefon Diggs und Cardi B, Mai 2025