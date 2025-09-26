Keine Zeitverschwendung: Cardi B reflektiert Ehe mit Offset

Cardi B (32) hat in einem Interview im beliebten Podcast "Call Her Daddy" offen über ihre siebenjährige Ehe mit Offset (33) gesprochen. Die Rapperin, die sich im vergangenen Jahr endgültig von ihrem Ehemann trennte, betonte, dass sie diese Zeit trotz vieler Höhen und Tiefen nicht als verschwendet ansieht. "Es gab schmerzhafte Momente, aber auch schöne Zeiten. Es war eine Erfahrung, die mich als Frau, Mutter und Ehefrau geprägt hat", erklärte Cardi. Die beiden Stars, die seit 2017 verheiratet waren, haben drei gemeinsame Kinder: die siebenjährige Kulture, den vierjährigen Wave und die einjährige Blossom.

Während des Interviews sprach Cardi über die Herausforderungen einer so intensiven Beziehung und erklärte, warum sie schließlich die Entscheidung traf, die Ehe zu beenden. Immer wieder hätten sie und Offset Pausen eingelegt, in denen sie monatelang keinen Kontakt hatten. Letztlich habe ihr Körper ihr signalisiert, dass die Beziehung vorbei sei. "Ich fühlte mich krank, als wäre meine Energie völlig erschöpft", erzählte sie. Trotz aller Differenzen hegt Cardi heute keinen Hass mehr gegenüber dem Migos-Rapper und hofft auf ein kooperatives Co-Parenting in der Zukunft. In ihrem aktuellen Album "Am I the Drama?" verarbeitet sie das Ende der Ehe und richtet Teile ihrer Songtexte auch an Offset.

Die Trennung von Offset verlief alles andere als unkompliziert. Berichten zufolge hat es immer wieder Streit um finanzielle Angelegenheiten und Besitztümer wie Immobilien gegeben. Cardi selbst hat betont, dass diese Auseinandersetzungen nichts mit Liebesgefühlen zu tun haben, sondern rein pragmatische Gründe hätten. Dennoch blickt die Rapperin inzwischen mit einem versöhnlichen Ton auf ihre Ehe zurück. "Ich bereue nichts", so Cardi, die in den letzten Monaten immer wieder ihre Reife und Stärke unter Beweis gestellt hat. Über die genauen Details ihrer Ehe und Trennung schweigt sie jedoch größtenteils: "Niemand wird je alles wissen."

Getty Images Offset und Cardi B

Getty Images Offset, Rapper

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrer Tochter Blossom Belle, Juni 2025