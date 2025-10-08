Cardi Bs Freund Stefon Diggs wegen Körperverletzung verklagt

Stefon Diggs, der bekannte NFL-Star und aktueller Partner der Rapperin Cardi B (32), steht im Zentrum schwerwiegender rechtlicher Vorwürfe. Seine Ex-Freundin Mulan Hernandez hat ihn in einer Klage beschuldigt, sie im Juni 2024 körperlich angegriffen zu haben, wie Us Weekly berichtete. Laut eigenen Aussagen soll Stefon sie von hinten geschlagen und anschließend versucht haben, sie zur Unterzeichnung einer Verschwiegenheitserklärung zu bewegen. Mulan behauptet, der Vorfall habe sie nicht nur körperlich, sondern auch emotional schwer belastet. Sie fordert nun eine Schadensersatzzahlung von mindestens 250.000 bis zu einer Million US-Dollar (umgerechnet von 215.000 bis rund 860.000 Euro).

Diese Vorwürfe kommen jedoch nicht aus heiterem Himmel. Schon im Februar 2024 hatte der Sportler selbst Klage gegen seine Ex erhoben. Er beschuldigte sie damals, ihn angegriffen und in seiner Wohnung in Houston teure Gegenstände zerstört zu haben. Unter anderem soll sie eine Uhr im Wert von über 110.000 Euro beschädigt und sein Handy in die Toilette geworfen haben. Stefon argumentiert, er sei das eigentliche Opfer und habe weder sie angegriffen noch die Vorwürfe, die Mulan später bei einem Arztbesuch machte, zu verantworten. Sie behauptete, dass bei ihr am Tag seiner angeblichen Tat eine Gehirnerschütterung diagnostiziert worden sei. Das Verfahren, das gegenseitige Anschuldigungen um Angriffe, Sachbeschädigung und versuchte Erpressung umfasst, ist weiterhin anhängig.

Im Kontrast zu den juristischen Problemen scheint die Beziehung von Stefon und Cardi B recht gut zu laufen. Die Rapperin hat in der Vergangenheit warmherzig über ihn gesprochen und dabei seine Geduld und seinen respektvollen Umgang hervorgehoben. Und das, obwohl Stefon sich aktuell von einer Klage zur nächsten hangelt. Während ihn seine Ex der Körperverletzung bezichtigt, beschuldigt eine andere Frau ihn, der Vater ihres fünf Monate alten Babys zu sein. Cardi B, die ebenfalls ein Kind von dem Sportler erwartet, ging daraufhin online auf Konfrontationskurs: "Das ist dein Baby-Daddy? Das ist auch mein Baby-Daddy. Was jetzt? Wir werden es herausfinden, Schlampe", beteuerte sie in ihrem Instagram-Video. Kennengelernt haben sich die beiden nach Cardis Trennung von dem Vater ihrer drei Kinder, dem Rapper Offset (33).

Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025

Imago Stefon Diggs im Juli 2025

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihren Kindern Kulture und Wave, September 2022