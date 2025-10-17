Cardi B offenbart: Darum wird sie immer wieder schwanger

Cardi B (33) hat mal wieder mit einem ihrer typischen unzensierten Kommentare für Aufsehen gesorgt. Auf X, der Plattform vormals bekannt als Twitter, teilte die Rapperin am Montag ein Meme, das den Schauspieler Anthony Anderson zeigt, wie er weinend in einer Szene aus der Serie "Black-ish" sitzt. "Es ist unangenehm, wenn ich sitze, liege oder stehe... Ich halte das nicht mehr aus", schrieb sie dazu. Ein Fan ließ es sich daraufhin nicht nehmen zu fragen, warum sie denn immer wieder schwanger werde. Die Antwort der Musikerin: "Weil ich immer noch vögel." Cardi erwartet derzeit ihr viertes Kind, das erste mit ihrem neuen Partner, Stefon Diggs, einem Footballspieler der New England Patriots.

Stefon Diggs und Cardi B sind seit Oktober 2024 ein Paar. Mit ihrem Noch-Ehemann Offset (33) hat die Grammy-Gewinnerin bereits drei Kinder: Tochter Kulture Kiari (7), Sohn Wave Set (4) und die einjährige Blossom Belle. Während Cardi und Offset sich 2024 nach sieben Jahren Ehe offiziell trennten, ist die Scheidung des Paares bisher noch nicht rechtskräftig. Die Beziehung der beiden war geprägt von Höhen und Tiefen, inklusive einer ersten Scheidungsantragstellung im Jahr 2020, die damals wieder zurückgezogen wurde. Trotz der komplizierten Vergangenheit scheint Cardi bei ihrem neuen Partner angekommen zu sein, wie die baldige Geburt ihres vierten Kindes nahelegt.

Im Podcast "On Purpose" von Jay Shetty (38) sprach Cardi kürzlich über ihre Erziehungsprinzipien und betonte, wie wichtig ihr Disziplin und Selbstverbesserung für ihre Kinder sind. "Disziplin ist wichtig. Es muss in dir sein, und du musst besser sein als ich", erklärte die Rapperin. Sie wünscht sich, dass ihre Kinder klüger und stärker werden und betonte, dass sie versucht, Werte zu vermitteln, die sie sich selbst in jungen Jahren gewünscht hätte. Mit einer Mischung aus Strenge und Liebe hofft Cardi, dass ihre Kinder eines Tages die Lektionen, die sie ihnen mit auf den Weg gibt, zu schätzen wissen – auch wenn das momentan vielleicht nicht immer einfach für sie ist.

Getty Images Cardi B im Juli 2025

Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025

Instagram / iamcardib Cardi B im September 2025