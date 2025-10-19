Post Malones Ex-Fahrer verklagt ihn auf 10 Millionen Dollar

Rapper Post Malone (30) sieht sich mit einer prominenten Klage konfrontiert, die von seinem ehemaligen Limousinenfahrer Larry Deuel eingereicht wurde. Deuel, der als Lehrer und Fahrer tätig ist, behauptet, dass er 2020 für den Videodreh zu Post Malones Song "Tommy Lee" engagiert wurde. Damals sei er gebeten worden, nicht nur die Fahrt zum Set zu übernehmen, sondern auch direkt im Video mitzuwirken – angeblich mit dem Versprechen, dafür entlohnt zu werden, wie das Magazin TMZ berichtet. Im Musikvideo öffnete er Türen, rollte Teppiche aus und stand als Teil des Auftritts neben seiner Limousine. Doch eine Bezahlung habe er nie erhalten, sagt der Kläger.

Die Vorwürfe, die Larry Deuel erhebt, sind vielfältig. Neben dem angeblich ausgebliebenen Honorar beanstandet er auch, dass weder seine Zustimmung eingeholt wurde, um sein Bild und seinen Namen in der Produktion zu nutzen, noch dass ein Vertrag dazu existiert. Er wirft Post Malone, der aktuell mit Kim Kardashian anbändeln soll, und dessen Mitarbeiter und Künstlerkollegen Tyla Yaweh unter anderem Vertragsbruch, betrügerische Täuschung und Missbrauch seiner Bildrechte vor. Im Rahmen der Klage erhebt Deuel enorme finanzielle Forderungen: Mindestens 2,5 Millionen Dollar (umgerechnet 2.163.940 Euro) als Hauptschadensersatz und weitere 7,5 Millionen Dollar (umgerechnet 6.491.820 Euro) für Strafschadenersatz.

Post Malone, der bürgerlich Austin Richard Post heißt, zählt zu den erfolgreichsten Musikern seiner Generation und ist bekannt für Hits wie "Circles" und "Rockstar". Auch Tyla Yaweh, der im "Tommy Lee"-Video mitwirkte, ist ein langjähriger Weggefährte des Rappers und fester Bestandteil dessen kreativer Projekte. Während Deuel angibt, von Post und Tyla enttäuscht worden zu sein, ist es bislang unklar, ob die Künstler auf die Vorwürfe reagieren werden. Die Forderung von insgesamt zehn Millionen Dollar (umgerechnet 8.655.760 Euro) sorgt zumindest für Schlagzeilen – ob es zu einem Prozess oder einem außergerichtlichen Vergleich kommen wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Post Malone, Juli 2023

IMAGO / Berlinfoto Post Malone bei seinem Konzert in der Wuhlheide in Berlin, August 2025

Getty Images Post Malone, 2019 in Los Angeles