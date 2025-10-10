Diese Erwartungen hat Cardi B an ihre Kinder

Cardi B (32) hat bei ihrem Auftritt im Podcast "On Purpose with Jay Shetty" am 6. Oktober offen über ihre Ängste als Mutter gesprochen. Die 32-jährige Rapperin, die kürzlich ihre vierte Schwangerschaft bekannt gab, äußerte sich dabei explizit über ihre größten Erwartungen an ihre Kinder. "Bitte seid nicht faul", appellierte die Musikerin und machte deutlich, wie wichtig ihr Fleiß und Eigenständigkeit bei ihrem Nachwuchs sind. Sie wünsche sich, dass ihre Kinder später auf eigenen Beinen stehen und nicht auf die Erfolge ihrer berühmten Eltern vertrauen. Mit Ex-Partner Offset (33) hat sie bereits drei Kinder: Kulture, Wave und Blossom. Das vierte Baby erwartet sie jetzt mit ihrem Freund Stefon Diggs.

Die Musikerin betonte, dass es ihr dabei nicht wichtig sei, welchen beruflichen Weg ihre Kinder einschlagen, sondern dass sie ihren Weg mit Engagement und Stolz gehen. "Es gibt keinen Grund, warum ich mir den Hintern aufreiße, nur damit ihr nichts aus eurem Leben macht", sagte die zweifache Grammy-Gewinnerin unmissverständlich. Sie wünsche sich vor allem, dass ihre Kinder selbstständig denken und handeln. Im Gespräch erklärte Cardi B auch, dass sie es als Versagen empfinden würde, sollten ihre Kinder ihr Potenzial nicht ausschöpfen: "Manche Menschen haben Aussehen, Intelligenz und Talent, aber am Ende kommen sie nirgendwo hin, weil sie faul sind."

Mit ihrem Freund Stefon Diggs erwartet Cardi B ihr erstes gemeinsames Kind. Zuvor führte sie mit Offset eine langjährige Beziehung, aus der ihre bisherigen drei Kinder hervorgegangen sind. Die Beziehung zu ihrem neuen Partner scheint der Sängerin spürbar gutzutun. Erst neulich betonte sie, wie glücklich und geborgen sie sich an der Seite von Stefon fühle. Die Künstlerin, die sich seit ihren Anfängen im Reality-TV eine beeindruckende Karriere aufgebaut hat, will als Mutter nicht nur eine bekannte Persönlichkeit, sondern auch ein Vorbild sein, wenn es um Disziplin und Selbstverwirklichung geht.

Getty Images Cardi B im September 2025 in New York

Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025

Getty Images Offset und Cardi B, Rapper