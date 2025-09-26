Andrea Kiewel tourt mit dem "ZDF-Fernsehgarten" im Saarland

Andrea Kiewel (60) bringt den ZDF-Fernsehgarten auf Tour und macht dabei Halt im Saarland! Am 5. und 12. Oktober erwartet die Zuschauer jeweils um 12 Uhr ein besonderes Highlight: Live aus der Völklinger Hütte, einem UNESCO-Weltkulturerbe, präsentiert die Moderatorin ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Tanz, Artistik und vielem mehr. Zum Auftakt am 5. Oktober stehen unter anderem Dick Brave und Alexander Eder auf der Bühne. Eine Woche später wird es dann bei einer Schlagerparty mit Künstlerinnen und Künstlern wie Beatrice Egli (37) und Eric Philippi so richtig bunt und stimmungsvoll.

Neben den musikalischen Auftritten werden die Zuschauer auch das Saarland und seine Sehenswürdigkeiten besser kennenlernen. Jess Schöne, Matze Knop (50), Reiner Calmund (76) und Nicole (60), die ESC-Siegerin und Botschafterin des saarländischen Charmes, führen durch spannende Einspielfilme, die besondere Einblicke in die Region und ihre Hauptstadt Saarbrücken geben. Das Event verspricht ein echtes Spektakel mit abwechslungsreichen Unterhaltungselementen, das nicht nur vor Ort, sondern auch auf den Fernsehbildschirmen für Begeisterung sorgen wird.

Andrea Kiewel, liebevoll "Kiwi" genannt, ist seit Jahren das Gesicht des "ZDF-Fernsehgartens" und bekannt für ihre lebhafte und charmante Moderation. Sie sorgt regelmäßig für unterhaltsame Momente – manchmal auch durch kleine Fauxpas, wie zuletzt bei einer Rock-Ausgabe der Show, als sie mit der Begrifflichkeit des deutschen Metals ins Straucheln geriet.

IMAGO / Future Image Andrea Kiewel, Moderatorin

IMAGO / Future Image Andrea Kiewel im September 2025

IMAGO / BOBO Andrea Kiewel beim "ZDF-Fernsehgarten"