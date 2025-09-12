Am Sonntag: ZDF kickt den Fernsehgarten aus dem Programm

Fans des ZDF-Fernsehgarten müssen am Sonntag auf ihre liebgewonnene Tradition verzichten, denn die beliebte Live-Sendung wird an diesem Tag nicht ausgestrahlt. Moderatorin Andrea Kiewel (60) bleibt zu Hause, während das ZDF stattdessen sportliche Highlights zeigt. Der Sender widmet sich ab 11:50 Uhr der Leichtathletik-WM in Tokio, mit packenden Entscheidungen im Diskuswerfen der Damen und im 10.000-Meter-Lauf der Herren. Später am Nachmittag steht die Ironman-WM in Nizza auf dem Programm. Erst ab 17 Uhr kehrt das ZDF zu seinem regulären Programm zurück.

Die Fans können jedoch aufatmen, denn bereits am darauffolgenden Sonntag kehrt der Fernsehgarten zurück, ehe die diesjährige Outdoor-Saison Ende des Monats endgültig endet. Die kommende Ausgabe steht unter dem Motto "Der Fernsehgarten singt" und wartet mit prominenten Gästen auf. Neben dem ehemaligen Fußballprofi Pierre Littbarski (65), der zuvor bereits seine musikalische Seite präsentierte, werden Sänger Nik P. (63) und die Moderatorin Aleksandra Bechtel (52) erwartet. Zudem sorgt der US-amerikanische Musiker Caleb Hearn für internationale Klänge. Unterhaltung und gute Stimmung scheinen da also garantiert!

Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass der Fernsehgarten dem Sport Platz machen musste. Bereits vor einigen Wochen, am 3. August, mussten Fans auf ihre liebgewonnene Show verzichten, weil das ZDF die Finals der Multisport-Veranstaltung aus Dresden übertrug. Damals wurden zahlreiche deutsche Meistertitel vergeben und der gesamte Sendeplatz von den spannenden Wettbewerben eingenommen.

IMAGO / BOBO Andrea Kiewel beim ZDF-Fernsehgarten im August 2025

IMAGO / BOBO Andrea Kiewel beim ZDF-Fernsehgarten

IMAGO / BOBO Andrea Kiewel im ZDF-Fernsehgarten, September 2025

