Der ZDF-Fernsehgarten wird an diesem Sonntag, dem 7. September, zum Schauplatz einer ganz besonderen Rock-Party. Moderatorin Andrea Kiewel (60) lädt unter dem Motto "Rock im Garten" zu einem musikalischen Spektakel ein, das nicht nur Rockfans begeistern dürfte. Zu den Gästen zählen Größen wie der Comedian und Rockfan Bülent Ceylan (49) sowie der Wissens-Champion Bernhard Hoëcker (55). Musikalisch wird der Lerchenberg in Mainz von Bands wie The Rasmus, Gotthard und The Sweet gerockt. Auch die Gruppen Battle Beast und Enemy Inside geben ihre Sounds zum Besten. Fans können das Ereignis live ab 12 Uhr im ZDF verfolgen oder alternativ via Livestream auf Joyn mitfiebern.

Neben den musikalischen Highlights gibt es eine Reihe von spannenden Programmpunkten, die das breite Spektrum des Events abrunden. Eines der ungewöhnlichsten Highlights ist das sogenannte Heavy-Metal-Stricken, eine skurrile Mischung aus Stricken und Heavy-Metal-Musik, die in Finnland ihre Wurzeln hat. Dazu gesellen sich der Trendsport Hyrox, der Elemente aus Laufen und funktionellem Training kombiniert, sowie die faszinierende Welt des Steampunk. Die Veranstaltung verspricht, ebenso unterhaltsam wie unkonventionell zu werden.

In der Vergangenheit hat Kiwi bereits bewiesen, dass sie für überraschende Mottos offen ist, auch wenn diese bei einigen Zuschauern auf Verwunderung stoßen. Ähnlich irrationale Begeisterung oder auch Verwirrung erzeugte jüngst die mittelalterliche Rittershow mit Thorsten Legat (56), die bei den Zuschauern gemischte Reaktionen aufrief. Trotz der Variation im Programm bleibt der ZDF-Fernsehgarten eine liebgewonnene Institution für viele Fernsehzuschauer. Die bevorstehende Rock-Ausgabe verspricht ein unvergessliches Erlebnis zu werden, bei dem sowohl eingefleischte Rockfans als auch neugierige Zuschauer voll auf ihre Kosten kommen werden.

Andrea Kiewel, Moderatorin

Bülent Ceylan, Komiker

Andrea Kiewel beim ZDF-Fernsehgarten

