Rockmusik: Andrea Kiewel blamiert sich im ZDF-Fernsehgarten

Am 7. September verwandelte sich der ZDF-Fernsehgarten in eine Rockbühne voller Kontraste und Überraschungen. Gastgeberin Andrea Kiewel (60) schien beim Thema Rockmusik allerdings ins Schleudern zu geraten. An der Seite von Co-Moderator Bernhard Hoëcker (55), dem bekannten Komiker und Rock-Enthusiasten, kam es zu einer Szene, die für Irritation sorgte. Der Wer weiß denn sowas?-Teamkapitän erzählte begeistert von seiner Vorliebe für Teutonen-Metal, besonders der Band Equilibrium. Doch Kiwi schaute nach dieser Aussage nur ratlos umher und fragte verwirrt: "Den deutschen was?" Ihre Unkenntnis verdutzte ihren Co-Moderatoren und das Live-Publikum zugleich. Während Bernhard nochmals betonte, dass der deutsche Metal "weltweit bekannt" sei, wurde er durch energisches Nicken vom Publikum bestätigt.

Peinlich berührt wandte sich die Gastgeberin der Sendung an ihre Gäste. "Ich hab das noch nie gehört", gab Kiwi zu und erklärte weiter: "Auweia, ich bin ahnungslos!" Das Publikum schien ihr diese Wissenslücke schnell verziehen zu haben, doch im Netz kam die Unwissenheit der Moderatorin gar nicht gut an. Auf X fanden viele Zuschauer Kiwis Ahnungslosigkeit "peinlich". Obwohl einige User im Netz zugaben, den Begriff Teutonen-Metal ebenfalls nicht zu kennen, ließen sie kein gutes Haar an der Moderatorin. "Wenn man so eine Sendung macht, sollte man sich schon angemessen vorbereiten" oder "Ein bisschen Grundwissen hätte sich Kiwi aneignen können", lauteten nur einige Kommentare auf der Plattform.

Abgesehen von Kiwis Wissens-Fauxpas haben viele Fans offenbar Gefallen an dem außergewöhnlichen Fernsehgarten-Motto gefunden. Die sonst so schlagerlastige Sonntagssendung bot laut Stimmen auf dem offiziellen Instagram-Account der Show für willkommene Abwechslung. Dort hieß es unter anderem "Coole Idee, gerne jedes Jahr" oder "Bester 'Fernsehgarten' in 2025". Einige kritische Stimmen blieben dennoch nicht aus. Eine Zuschauerin erklärte unter anderem: "Ich liebe Rock und Heavy Metal. Ich liebe es zu stricken. Trotzdem musste ich leider nach einer halben Stunde den Fernseher ausschalten."

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Andrea Kiewel im ZDF-Fernsehgarten, September 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Bernhard Hoëcker und Andrea Kiewel im ZDF-Fernsehgarten, September 2025

Anzeige Anzeige

Eibner-Pressefoto/Gerhard Wingender/ActionPress Andrea Kiewel, Moderatorin