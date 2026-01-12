So ergatterte Heidi Klum ihre Rolle in "Die Bergretter"

Sebastian Ströbel (48) hat ausgeplaudert, wie Heidi Klum (52) zu ihrer Gastrolle bei "Die Bergretter" kam – und die Geschichte beginnt nicht bei Heidi, sondern bei ihrem Mann Tom (36) und dessen Bruder Bill Kaulitz (36). In Barbara Schönebergers (51) Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" erzählte der Serienstar, dass die Zwillingsbrüder in "Kaulitz Hills" ihre Liebe zur ZDF-Serie öffentlich machten. Sebastian reagierte prompt, schrieb die beiden via Instagram an – und wenige Wochen später stand dann Heidi am Set in den Alpen. Gedreht wurde für die Folge "Bruderliebe" der 15. Staffel, ausgestrahlt im November 2023.

Heidi schlüpfte in die Rolle der Eventmanagerin Isabell Klett, die nach einem Motorradunfall eine groß angelegte Rettungsaktion auslöst. "Das war sehr easy und gut", lobte Sebastian im Gespräch mit Barbara Schöneberger die Arbeit des Models, das sich am Set professionell und konzentriert gezeigt habe. Die spontane Entstehung der Zusammenarbeit machte im Team Eindruck: Ein Instagram-Kontakt, eine schnelle Zusage, dann Kamera an – fertig. Und Sebastian hat schon eine Idee, wen er sich als nächsten Coup wünscht: Arnold Schwarzenegger (78). Den lernte er im vergangenen Jahr kennen, was er als "krasse Erfahrung" beschreibt.

Privat und am Set gilt Sebastian als bodenständig, einer, der den Teamgeist betont und gerne anpackt. Dass bei den Bergrettern unter echten Bedingungen und im alpinen Gelände gearbeitet wird, nimmt er sportlich – auch wenn es dabei zu Unfällen kommen kann. Heidis Auftritt blieb ihm vor allem als lockere Begegnung in Erinnerung, ohne Starallüren, mit Humor zwischen den Szenen. Und während Heidi gern zwischen Mode, TV und Familie pendelt, zieht Sebastian seine Kraft sichtbar aus der Crew und den Bergen.

ZDF / Barbara Bauriedl Heidi Klum bei "Die Bergretter"

ZDF / Barbara Bauriedl Heidi Klum und Sebastian Strobel in "Die Bergretter"

ZDF / Dominik Wilzok Heidi Klum (M.) und das "Die Bergretter"-Team