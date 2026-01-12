Heidi Klum turtelt oben ohne mit Tom Kaulitz am Strand

Heidi Klum (52) und ihr Ehemann Tom Kaulitz (36) wurden beim ausgelassenen Strandurlaub auf St. Barths gesichtet. Die 52-jährige Model-Ikone verzichtete beim Spaziergang entlang der Küste auf ihr Bikini-Top und zeigte sich nur im braunen Bikinihöschen, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. Ihr 36-jähriger Ehemann Tom Kaulitz trug dazu kontrastierende schwarz-weiße Shorts im Bandana-Muster. Ganz innig zeigte sich das Paar auch im Wasser, wo Heidi ihre Hände kaum von Tom lassen konnte und ihm einen leidenschaftlichen Kuss gab. Die beiden strahlten pure Verliebtheit aus und ließen keinen Zweifel daran, dass ihre Beziehung nach wie vor voller Nähe und Zärtlichkeit ist.

Die beiden haben bald besonderen Grund zur Freude: Der siebte Hochzeitstag steht an. Das Paar hatte sich 2019 auf einer luxuriösen Jacht das Jawort gegeben, nachdem es ein Jahr lang zusammen war. Heidi, die dafür bekannt ist, in den sozialen Medien ihr Privatleben großzügig zu teilen, hatte erst kürzlich Szenen von einem romantischen Date mit Tom in New York gepostet. Auch beim Strandbesuch fiel sie mit ihrem sommerlichen Look auf und griff gelegentlich zu einem leichten, lime-gelben Top, wenn sie sich doch einmal bedeckter zeigen wollte. Passend dazu trug sie eine stylische Sonnenbrille und ließ ihre blonden, welligen Haare offen.

Dass Heidi sich am Strand so ungehemmt zeigt, hat sie 2024 im Gespräch mit Daily Mail erklärt. "Ich bin mit viel Nacktheit aufgewachsen", sagte sie und machte klar, dass sie andere dazu ermutigt, am Strand auch mal die Hüllen fallen zu lassen. Gleichzeitig verriet die Unternehmerin, dass sie sich bewusst Orte aussuche, an denen nicht viel los ist: "Ich gehe immer an einen Strand, an dem nicht viele Menschen sind." Neben ihrem gemeinsamen Leben mit Tom pflegt sie weiterhin ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Kindern, die aus früheren Beziehungen mit Flavio Briatore (75) sowie Sänger Seal (62) stammen.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Januar 2026

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2025

Getty Images Seal mit Laura Strayer und seinen Kindern Leni, Lou, Henry und Johan, 2023