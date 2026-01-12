Kristin Davis verrät: Gibt es "Sex and the City"-Comeback?

Kristin Davis (60) hat kürzlich in Los Angeles für Aufmerksamkeit gesorgt: Am Rande des Golden Eve Events vor den Golden Globes, wo sie ihrer langjährigen Freundin Sarah Jessica Parker (60) den Carol Burnett Award überreichte, sprach die Schauspielerin über die Zukunft von Sex and the City – und ihrer Rolle Charlotte. Auf die Frage, ob das Kapitel mit dem Ende der Fortsetzungsserie And Just Like That... wirklich abgeschlossen sei, antwortete sie gegenüber People knapp und deutlich: "Nein." Damit machte Kristin unmissverständlich klar, dass sie das SATC-Universum für sich persönlich noch nicht zu den Akten gelegt hat und weckte neue Hoffnungen bei Fans, die auf ein Comeback schielen.

"And Just Like That..." hatte nach drei Staffeln im August sein Serienfinale auf HBO Max. Showrunner Michael Patrick King schrieb damals auf Instagram: "'And Just Like That'... die fortlaufende Erzählung des 'Sex and the City'-Universums geht zu Ende." Er erklärte, beim Schreiben des letzten Kapitels habe sich ein "wunderbarer Punkt zum Stoppen" ergeben und man habe beschlossen, die beliebte Serie mit einem zweiteiligen Finale zu beenden. Kristin teilte den Abschied zunächst mit großer Wehmut. In ihrer Instagram-Story schrieb sie: "Ich bin zutiefst traurig." In der "The Drew Barrymore Show" erzählte sie später, sie sei von der Entscheidung überrascht worden: "Ich hatte einfach angenommen, dass wir weitermachen." Dass sie nun auf dem roten Teppich ein klares "Nein" zum endgültigen Schluss sagte, dürfte deshalb viele überraschen.

Im eigenen Podcast "Are You a Charlotte?" ließ sie außerdem die Verleihung Revue passieren und verriet, dass ihr größter Kampf des Abends war, ihre Laudatio ohne Tränen zu schaffen: "Ich habe meine Rede selbst geschrieben, damit es wirklich das ist, was ich von Herzen zu ihr sagen will." Am Ende habe sogar Sarah Jessica zu einem Taschentuch greifen müssen: "Sehr, sehr selten", sagte Kristin. Im Gespräch mit People schwärmte sie über Sarah Jessica und machte deutlich, wie eng sie noch mit der Kultwelt um SATC verbunden ist: "Carrie ist so eine besondere, besondere Figur", schwärmte sie. Für die Fans bleibt damit ein Trost: Auch wenn "And Just Like That..." vorbei ist, in Kristins Herzen schlägt Charlotte weiter.

Getty Images Kristin Davis bei einer "And Just Like That…"-Veranstaltung in Paris

Getty Images Kristin Davis und Sarah Jessica Parker beim Dreh von "Sex and the City" 2003 in New York

Instagram / cynthiaenixon Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker und Kristin Davis, Schauspielerinnen

