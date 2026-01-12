Tara Tabitha empört: Fan wollte 1.500 Euro für einen Hund

Tara Tabitha (32) hat ihrer Community auf Instagram einen direkten Einblick gegeben – und dabei eine Grenze gezogen: Ein User bat die Reality-Queen um 1.500 Euro, um sich einen kleinen Zuchthund zu kaufen. Die Nachricht landete öffentlich in ihrer Story, wo Tara am Wochenende kein Blatt vor den Mund nahm. Die Wienerin erklärte unmissverständlich, wofür sie nicht zahlen werde und warum. Mit klaren Worten machte sie deutlich, dass nicht der Geldwunsch an sich, sondern der geplante Kauf eines Zuchthundes für sie das eigentliche Problem sei. "Habe schon viele Geld-Anfragen bekommen, aber für einen Zuchthund ist echt die Höhe", schrieb Tara und löste damit eine hitzige Diskussion unter ihren Followern aus.

In weiteren Stories legte die Influencerin nach und forderte ein Umdenken. Zuchthunde seien für sie moralisch nicht vertretbar. "Es gibt genug tolle Hunde im Tierheim, die auf ein Zuhause warten", betonte sie gegenüber ihrer Community. Zugleich erinnerte die Siegerin von Kampf der Realitystars daran, dass Haustiere erhebliche laufende Kosten verursachen. "Tiere sind teuer in der Erhaltung und erst recht, wenn unerwartet ein Tierarztbesuch ansteht", schrieb sie weiter. Am Ende blieb ihr Appell an den Absender der Nachricht: "Bitte überdenke die ganze Sache nochmal gut." Ihr Fazit fiel eindeutig aus: Ein Tier ist Verpflichtung, kein Statussymbol.

Privat zeigt sich Tara zuletzt oft nahbar und offen, teilt Einblicke aus ihrem Alltag und spricht ungeschönt über Veränderungen. In den sozialen Medien begleitet sie ihre Beziehung mit Dennis Lodi mit humorvollen Momenten und ehrlichen Updates, ebenso ihre Fitness- und Lifestyle-Routine. Die Reality-Darstellerin nutzt ihre Reichweite nicht nur für TV-Projekte, sondern auch, um Themen wie Verantwortung im Umgang mit Tieren oder Selbstbild aufzugreifen. Genau diese Mischung aus Direktheit und persönlicher Note kommt bei ihren Followern an – und macht ihre klaren Ansagen umso unüberhörbarer.

Anzeige Anzeige

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Tara Tabitha, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha, November 2025