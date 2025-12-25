Jennifer Aniston feiert Weihnachten endlich wieder glücklich

Jennifer Aniston (56) blickt dieses Jahr auf ein Weihnachten, das alles anders macht: Die Schauspielerin feiert die Feiertage in ihrem Anwesen in Los Angeles – gemeinsam mit ihrem Partner Jim Curtis, einem Hypnotiseur und Wellness-Coach, sowie engen Freundinnen und Freunden. Nach Angaben von OK! ist Jennifer "überglücklich", die Festtage nicht mehr allein zu verbringen. Sie machte die Beziehung im November auf Instagram öffentlich und zeigte sich kurz darauf zum ersten Mal mit Jim auf dem roten Teppich. Nun organisiert sie eine gemütliche, aber prominente Feier, bei der auch Jims Sohn Aidan mit am Tisch sitzen wird. Für Jennifer fühlt sich dieses Weihnachtsfest wie ein Neubeginn an, den sie sichtbar genießt.

Hinter den Kulissen ist viel geplant: Aidan, der an Thanksgiving bei seiner Mutter war, verbringt Weihnachten bei Jennifer und Jim – sein erster Besuch in ihrem Zuhause. "Sie möchte, dass er sich vollkommen wohlfühlt", verriet ein Insider OK! und erklärte, Jennifer habe Jim nach den familiären Traditionen gefragt, um respektvoll mitzufeiern. Auf der Gästeliste stehen außerdem Jason Bateman (56), seine Frau Amanda und Tochter Francesca sowie Courteney Cox (61) mit Johnny McDaid (49) und Tochter Coco. Freundinnen berichten dem Magazin, dass Jim mit seinen Routinen und Werten Ruhe und Sicherheit in Jennifers Alltag bringe. "Jen kann es kaum erwarten, ihr erstes Weihnachten mit Jim zu feiern. Sie ist überglücklich und voller Vorfreude", heißt es aus dem Umfeld weiter.

Besonders bedeutsam ist das Fest auch, weil Weihnachten für Jennifer zuletzt oft schwer war – seit dem Tod ihres Vaters John Aniston (†89) im Jahr 2022. Laut dem Magazin OK! spürt sie in diesem Jahr jedoch eine echte innere Veränderung. Menschen aus ihrem Umfeld sagen, Jim gebe ihr wieder ein Gefühl von Familie und Bodenhaftung. Freunde beschreiben eine "ruhige Zuversicht", die die Schauspielerin neuerdings ausstrahlt. Jennifer pflegt seit Jahren enge Freundschaften und hielt ihr Privatleben nach dem Ende ihrer Ehe mit Justin Theroux (54) weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso bemerkenswerter wirkt der Schritt, den Dezember offen als Paar zu verbringen – mit vertrauten Gesichtern, warmen Ritualen und dem Wunsch, gemeinsam anzukommen.

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Aniston neben Jim Curtis bei ELLEs Women in Hollywood Celebration 2025 in Los Angeles

Getty Images Jennifer Aniston, Januar 2024