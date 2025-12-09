Matthew Perrys Eltern machen Arzt für Tod verantwortlich

Matthew Perrys (†54) Eltern, Suzanne und Keith Morrison (78), haben sich mit scharfen Worten anlässlich der bevorstehenden Verurteilung des Arztes Salvador Plasencia geäußert. Matthew, bekannt aus der Erfolgsserie Friends, war im Oktober 2023 mit 54 Jahren infolge einer Ketamin-Vergiftung bei einem Unfall in seinem Whirlpool gestorben. Plasencia, der sich schuldig bekannte, dem Schauspieler Ketamin ohne medizinische Notwendigkeit verschafft zu haben, könnte eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren erhalten. Laut einem Statement seiner Eltern, welches Rolling Stone vorliegt, werfen sie Plasencia vor, das Vertrauen ihres Sohnes missbraucht und damit maßgeblich zu dessen Tod beigetragen zu haben.

Auch weitere Beteiligte in diesem Fall stehen kurz vor ihrer Verurteilung. Jasveen Sangha, bekannt als die "Ketamine Queen", und Kenneth Iwamasa, Matthews ehemaliger Assistent, sollen in den kommenden Wochen vor Gericht ihre Strafen erhalten. Die Ermittlungen hatten enthüllt, dass diese Personen sowie Plasencia aktiv daran beteiligt waren, den Schauspieler regelmäßig mit Ketamin zu versorgen. Die Eltern des Verstorbenen schildern in ihrem Schreiben eindringlich die Leere, die der Verlust ihres Sohnes hinterlassen hat, und kritisieren insbesondere Plasencia für seinen Verrat an seinen beruflichen Pflichten und seiner Verantwortung als Arzt.

Matthew hatte sein Leben oft öffentlich thematisiert, insbesondere seinen jahrelangen Kampf gegen Suchtprobleme und Depressionen. Freunde und Fans haben seit seinem Tod immer wieder ihrer Trauer Ausdruck verliehen und an seinem Grab mit Blumen, Briefen und kleinen Erinnerungsstücken ihre Wertschätzung gezeigt. Nach seinem durch Sucht geprägten Auf und Ab befand sich der Schauspieler zuletzt in der Planung neuer Projekte und hatte gehofft, ein weiteres Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen. Die unfassbaren Umstände seines Todes rücken nun die Frage nach der Verantwortung von Medizinern und deren Umgang mit Suchtpatienten ins Zentrum.

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

IMAGO / ABACAPRESS Matthew Perry im Mai 2005

