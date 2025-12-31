Verlobt? Jordan Chiles & Ezra Sosa tragen Hochzeits-Tattoos

Jordan Chiles (24) und Ezra Sosa erlaubten sich nun kurz vor dem Jahreswechsel einen besonderen Spaß: Der Dancing with the Stars-Profi und die Turnerin reagierten jetzt humorvoll auf die Gerüchte um eine angebliche Verlobung – obwohl Ezra längst offen homosexuell lebt. Nachdem Spekulationen über eine heimliche Verbindung die Runde machten, meldete sich Ezra nun auf Instagram zu Wort. In einem neuen Post zeigt er Jordan plötzlich mit funkelndem Verlobungsring – und beide präsentieren dazu frische "Just Married"-Tattoos. Ezras Tattoo ist dabei in geschwungener Schrift zwischen Daumen und Zeigefinger zu sehen, während Jordans gut sichtbar im Nacken prangt.

Bereits zuvor hatte Ezra laut US Weekly einen Screenshot einer reißerischen Schlagzeile geteilt, in der behauptet wurde, Jordan sei heimlich mit ihrem Tanzpartner verlobt. In einem Clip posierte er mit Sonnenbrille vor dem Artikel und unterlegte das Ganze mit dem Song "The Joke Is On You". Familie und Freunde verstanden den Wink sofort: Jordans Mutter Gina und weitere Tanzprofis kommentierten mit lachenden Emojis, und einige Fans begannen scherzhaft, nach Hochzeitseinladungen zu fragen. Selbst Schauspielerin Chandler Kinney, die ebenfalls bei "Dancing with the Stars" dabei war, kommentierte augenzwinkernd: "Seht euch diese Turteltauben an!"

Dass Ezra sich nach der Show tätowieren lässt, ist dabei nichts Neues. Der Tänzer hat aus seiner Tattoo-Liebe längst ein persönliches Ritual gemacht. Schon nach seiner ersten DWTS-Saison mit Anna Sorokin (34) verewigte er eine kleine Erinnerung auf seiner Schulter. Laut Just Jared folgte später sogar ein Partner-Tattoo mit Tanzkollegen Brandon Armstrong (31). Zu seinem aktuellen Instagram-Post schrieb Ezra daher passend: "Wir halten die Tradition lebendig." Fans dürfen gespannt sein, welchen Spaß sich der "Dancing with the Stars"-Profi als Nächstes einfallen lässt.

Anzeige Anzeige

Instagram / ezra.sosa Jordan Chiles und Ezra Sosa bei "Dancing with the Stars"

Anzeige Anzeige

Instagram / ezra.sosa Jordan Chiles und Ezra Sosa scherzen über ihre Verlobung

Anzeige Anzeige

TikTok / ezrasosa Ezra Sosa, "Dancing with the Stars"-Tänzer