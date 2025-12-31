"Jane the Virgin"-Star Gina Rodriguez begrüßt zweites Baby

Gina Rodriguez (41) hat zum Jahresende wunderbare Neuigkeiten geteilt: Die Jane the Virgin-Schauspielerin ist erneut Mutter geworden. Auf Instagram verkündete sie, dass sie und Ehemann Joe LoCicero ihre Tochter auf der Welt begrüßen durften – und verriet auch gleich den Namen. Das kleine Mädchen heißt Lucille Edith LoCicero. In ihrem Post zeigte Gina mehrere innige Fotos, darunter eine Aufnahme, auf der sich die Neugeborene an den Hals ihrer Mama kuschelt. Ein weiteres Bild zeigt Gina und Joe vor einem Sonnenuntergang, beide sichtlich überwältigt und glücklich über ihren Familienzuwachs. Für das Paar ist es das zweite Kind – Sohn Charlie Ray, geboren 2023, ist nun großer Bruder.

In ihrer Botschaft schrieb Gina: "2025 schenkte mir sie. Lucille Edith LoCicero. Ich liebe dich für immer, mein kleines Mädchen", und ließ damit durchblicken, wie besonders dieser Moment für die Familie ist. Das Paar, das sich während der Dreharbeiten zu "Jane the Virgin" kennenlernte und seit 2019 verheiratet ist, hatte die Schwangerschaft im Sommer in Szene gesetzt: Am 11. Juli präsentierte Gina ihren Babybauch bei einem Box-Event im Madison Square Garden in New York. Damals sprach die Schauspielerin im Magazin People offen über ihre Mischung aus Respekt und Vorfreude vor der Geburt: "Ich habe richtig Angst vor der Entbindung. Das ist so schmerzhaft", sagte sie, fügte aber hinzu: "Ich werde tun, was nötig ist, um sie auf die Welt zu bringen."

Privat geben Gina und Joe gern Einblicke in ihr Teamwork als Eltern. Die Schauspielerin schwärmte gegenüber dem Magazin People davon, wie aufmerksam ihr Mann sie durch die Schwangerschaft begleitet hat, auch mit einem Kleinkind zu Hause. "Mein Mann ist einfach eine glatte Zehn. Er ist fantastisch", sagte sie. Joe, der als Schauspieler und Drehbuchautor arbeitet, gilt in ihrem Alltag als verlässliche Stütze, die anpackt, bevor überhaupt um Hilfe gebeten wird. Schon im Sommer zeigten die beiden bei ihrem gemeinsamen Auftritt in New York, wie sehr sie diesen neuen Lebensabschnitt als Paar tragen: eng beieinander, lächelnd und voller Vorfreude auf die kleine Schwester von Charlie.

Instagram / hereisgina Gina Rodriguez und ihr Baby, Dezember 2025

Instagram / hereisgina Gina Rodriguez und ihr Baby, Dezember 2025

Instagram / hereisgina Joe LoCicero und Gina Rodriguez