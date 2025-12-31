Das ist Sarah Engels' Wunschliste für das kommende Jahr

Sarah Engels (33) hat ihre Wünsche für das kommende Jahr verraten - und dabei steht ein Ziel ganz weit oben: der Umzug in ihr neues Traumhaus in Köln, welches sie seit Monaten mit ihrem Ehemann Julian Engels (32) saniert. Die Sängerin teilte ihre Gedanken am späten Montagabend in einer Fragerunde auf Instagram. Ihr größter Wunsch sei es, im neuen Zuhause "echte Momente" zu schaffen, lebendig und voller Erinnerungen. Doch nicht alles lief bei der Verwirklichung dieses Traums reibungslos. Kurz vor Weihnachten hatte Sarah berichtet, dass sie und Julian in der Immobilie einen zweiten, rückwärts laufenden Stromzähler entdeckt hatten, der im Kaufprozess nie erwähnt wurde.

Der vorherige Hausbesitzer habe jahrelang für Warmwasser und Heizung nichts gezahlt, da die falsche Verdrahtung des Zählers dies ermöglicht habe. Das Paar muss nun das Problem klären und den Schaden beheben lassen, was Sarah in ihrer Instagram-Story sichtlich aufgebracht kommentierte. Neben dem Umzug wünscht sich die Sängerin für 2026 aber auch Frieden, Gesundheit für ihre Familie und mehr Vertrauen in das Leben. Ihren Fans versicherte sie außerdem, dass "neue Herausforderungen" sie zwar erwarten, sie dies aber als Chance zum Wachsen sieht. Auch die Möglichkeit auf weitere Auftritte im Musical "Moulin Rouge!" schließt sie nicht aus, das sie kürzlich als "einfach ein Traum" bezeichnete.

Sarah Engels wurde 2011 mit ihrer Teilnahme an der RTL-Castingshow Deutschland sucht den Superstar bekannt und erreichte dort den zweiten Platz. Mit dem damaligen Sieger und ihrem späteren Ehemann Pietro Lombardi (33) hat sie einen Sohn, Alessio, der 2015 zur Welt kam. Nur ein Jahr nach seiner Geburt zerbrach die Ehe der beiden. Seit 2021 ist sie mit dem ehemaligen Fußballspieler Julian Engels verheiratet, mit dem sie die gemeinsame Tochter Solea hat. Das Paar bestreitet nicht nur als Eltern ein gemeinsames Leben voller Höhen und Tiefen, sondern teilt auch die Freude und Mühen des Hausbaus in Köln.

Anzeige Anzeige

IMAGO / BREUEL-BILD Sarah Engels, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels