Maria Shriver zollt verstorbener Tatiana Schlossberg Tribut

Große Trauer in der Kennedy-Familie: Tatiana Schlossberg ist am Dienstag im Alter von 35 Jahren gestorben. Die Umweltjournalistin und Autorin, Enkelin von John F. Kennedy (†46), war im vergangenen Jahr nach der Geburt ihres zweiten Kindes mit akuter myeloischer Leukämie diagnostiziert worden. Sie lebte in New York und hinterlässt ihren Ehemann George Moran sowie die Kinder Eddie und Josie. Wenige Stunden nach der Todesnachricht meldete sich ihre Cousine Maria Shriver (70) auf Instagram und schrieb: "Ich kann das nicht begreifen. Ich kann absolut keinen Sinn darin sehen." Die Worte der Journalistin klingen wie ein Aufschrei – und sie zeichnen das Bild einer Familie, die bis zuletzt zusammenstand.

Maria erinnerte in ihrem Post an Tatianas Einsatz für Klima- und Umweltthemen, lobte ihre Tapferkeit und dankte zugleich der engsten Familie. Über Caroline Kennedy schrieb sie: "Was für ein Fels sie war", und nannte namentlich die Angehörigen, die Tatiana begleitet haben. Die Familie teilte zuvor über die JFK Library Foundation: "Unsere wunderschöne Tatiana ist heute Morgen verstorben. Sie wird immer in unseren Herzen bleiben." Tatiana hatte in einem Essay erklärt, die Krankheit sei bei Routine-Bluttests nach der Geburt ihrer Tochter entdeckt worden. In dem Text beschrieb sie auch, wie sehr George sie durch Klinikaufenthalte und Transplantationen trug: Er sprach mit Ärzten und Versicherern, schlief am Krankenhausboden, während sie um Zeit mit ihren Kindern kämpfte.

Tatiana arbeitete als Klima- und Wissenschaftsreporterin für die New York Times und schrieb unter anderem für The Atlantic und die Washington Post. Nach der Diagnose konnte sie ihre Tochter lange nicht selbst versorgen, aus Angst vor Infektionen nach den Transplantationen. Freunde und Familie heben heute neben ihrer Arbeit vor allem das Private hervor: die Ehe mit George seit 2017, die enge Bindung an Caroline, die Verbundenheit der Cousins und Cousinen – darunter Jack Schlossberg (32) und Tatiana Schlossberg – und die Hoffnung, dass Eddie und Josie die Erinnerungen an die liebevolle Mutter bewahren.

Collage: Getty Images, Imago Collage: Maria Shriver und Tatiana Schlossberg

Getty Images Maria Shriver, 2024

