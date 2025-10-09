Nico Legat ist dankbar für den Neuanfang nach seinem Entzug

Nico Legat (27) ist dankbar für einen Neuanfang nach einer herausfordernden Zeit. Der Reality-TV-Star wurde kürzlich beim Kampfsport-Event "The Ultimate Hype" in Oberhausen an der Seite seines Vaters Thorsten Legat (56) gesehen, der dort in einem Duell mit Evil Jared (54) antrat. Trotz der Niederlage des ehemaligen Sportlers zeigte sich Nico stolz auf Thorsten, beschrieb die Begegnung jedoch als sehr intensiv. "Ich war geschockt, weil es brutal aussah", erklärte er gegenüber RTL und betonte gleichzeitig seinen Respekt für die Leistung seines Vaters. "Er ist der Beste", fügte Nico hinzu, und offenbar ist die Beziehung der beiden nach einem schwierigen Jahr enger denn je.

Nur wenige Monate zuvor hatte Nico einen anderen, noch wichtigeren Kampf bestritten: den gegen seine eigenen Dämonen. Anfang des Jahres hatte er sich entschieden, eine Suchtklinik aufzusuchen, um sein Leben grundlegend zu ändern. Nach 16 Wochen intensiver Therapie zog der Reality-Star ein positives Fazit. "Ich lebe ein anderes Leben, bin weg von allem und habe meinen Freundeskreis geändert", erklärte er. Auch Sport spielt nun eine zentrale Rolle in seinem Alltag. Mit Hyrox-Training und einem bevorstehenden Einstieg in den Kampfsport verfolgt Nico neue Ziele. Im kommenden Jahr möchte er selbst bei "The Ultimate Hype" antreten und den Namen Legat verteidigen. Dabei kann er auf die Unterstützung seines Vaters zählen, der in seiner Ecke stehen wird.

Die Vater-Sohn-Beziehung ist für Nico ein essenzieller Rückhalt nach den herausfordernden Zeiten. Schon in der Vergangenheit betonte er immer wieder, wie dankbar er sei, dass beide ein so enges Verhältnis zueinander haben. Besonders die Möglichkeit, viel Zeit miteinander zu verbringen, bezeichnete Nico als Geschenk. Thorsten, selbst bekannt aus zahlreichen Reality-Formaten, sieht in seinem Sohn mehr als nur einen Sportpartner – die beiden gelten mittlerweile als unzertrennliches Team und streben gemeinsam neue Herausforderungen an. Mit frischer Energie und einem klaren Fokus könnte Nico bald auch im Reality-TV ein neues Kapitel aufschlagen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Nico Legat, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Evil Jared Hasselhoff und Thorsten Legat bei "The Ultimate Hype", Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nico.legat Nico und Thorsten Legat, Realitystars