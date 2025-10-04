Zwei Disziplinen: Gewinnt Evil Jared gegen Thorsten Legat?

Evil Jared Hasselhoff (54) und Thorsten Legat (56) trafen bei "The Ultimate Hype" in einem spektakulären Duell aufeinander – und das gleich in zwei Disziplinen. Beim Armwrestling und später im Slapfight lieferten sich die beiden Männer einen aufregenden Schlagabtausch. Thorsten, der unter dem Kampfnamen "Punch From The Pott" antrat, hatte sich akribisch auf den Abend vorbereitet und extra 20 Kilogramm an Muskelmasse zugelegt. Doch schon die erste Runde im Armwrestling zeigte, dass Evil Jared, der seit 2019 aktiv im Wrestling ist, die Oberhand behielt. In wenigen Sekunden entschied er den ersten Durchgang für sich. Trotz großem Sportsgeist und ungebremster Kampflaune unterlag der ehemalige Fußballprofi auch in den folgenden beiden Runden – und Evil Jared wurde am Ende zum verdienten Sieger gekürt.

Doch wie lief es in der zweiten Disziplin? Der US-amerikanische Musiker setzte sich erneut durch. Schon in der ersten Runde ging Thorsten zu Boden, nachdem er einen kräftigen Schlag von Evil Jared kassiert hatte. Der Slapfight schien bereits beendet, doch der 56-Jährige wollte weitermachen. Mit seinem eigenen Slap brachte er Evil Jared kurz zum Wackeln, doch der steckte den Schlag gut weg – und so ging es weiter in die zweite Runde. Auch hier ging Thorsten wieder zu Boden. Trotz eines Versuchs, sich hochzuziehen, konnte er sich nicht halten. Damit war der Kampf entschieden und Evil Jared wurde zum zweiten Mal an diesem Abend als Sieger gekürt. "Ich habe Thorsten vorher gewarnt: Ich bin wirklich kein Mensch, ich bin leider nur eine Waffe", sagte er im Anschluss.

Thorsten hatte den ganzen Abend über die Unterstützung seines Sohnes Nico Legat (27), der live vor Ort war. Trotz des klaren Ausgangs des Armwrestlings zeigte sich der Realitystar stolz auf seinen Vater. "Egal, wie es hier ausgeht, ich bin unglaublich stolz auf ihn", betonte er während der ersten Disziplin. Auch während des Slapfights hielt Nico zu ihm: "Es ist sehr hart, das anzugucken. Aber Papa ist ein Kämpfer." Gleichzeitig schmiedete Nico schon eigene Pläne: Direkt nach dem Kampf seines Vaters forderte er Kevin "Flocke" Platzer (26) heraus, im nächsten Jahr gegen ihn anzutreten. Der Grund? Er gehe ihm schon eine ganze Weile "auf den Sack".

RTL / Julia Feldhagen Evil Jared Hasselhoff und Thorsten Legat bei "The Ultimate Hype", Oktober 2025

Seven Sport / Pervin Inan-Sertta Evil Jared Hasselhoff und Thorsten Legat bei "The Ultimate Hype", Oktober 2025

IMAGO / BOBO Nico und Thorsten Legat, August 2025

