Familiäre Beziehungen: "Prominent getrennt" bekommt Spin-off

RTL bringt eine neue Show an den Start, die Familienbande auf die Probe stellt: "Prominent verwandt". In der Sendung ziehen Realitystars und ihre Kinder zusammen in ein Haus, um sich gemeinsam intensiven Herausforderungen zu stellen. Mit dabei sind unter anderem Ex-Fußballprofi Thorsten Legat (56) und sein Sohn Nico (27). Vater und Sohn waren in der Vergangenheit oft im Streit, doch beide wollen die Chance nutzen, ihre Beziehung zu verbessern und sich zugleich den körperlichen und emotionalen Aufgaben der Show zu stellen.

Die neue Show ist ein Spin-off des Formats Prominent getrennt, das auf RTL+ erfolgreich lief. Hier standen getrennte Paare im Mittelpunkt, doch die neue Staffel widmet sich familiären Beziehungen. Ob jahrelange Funkstille, ungeklärte Konflikte oder alte Wunden, die aufgearbeitet werden müssen – die Konstellationen der Promis versprechen viel Drama, aber auch die Möglichkeit zur Versöhnung. Jedes Team, bestehend aus einem Elternteil und einem Kind, muss sich beweisen und zeigen, ob sie eine Einheit bilden können, um am Ende die Gewinnsumme nach Hause zu holen.

Zwischen Thorsten und Nico stehen nicht nur familiäre Herausforderungen im Fokus, sondern auch ein langer persönlicher Weg: Nach eigenen Aussagen hatte der 27-Jährige, der kürzlich eine Therapie durchlaufen hat, kaum Kontakt zu seinem Vater. Nun sehen beide die Show als Chance, ihre Beziehung zu stärken. Thorsten hat sich nach seiner Fußballkarriere als Entertainer ein zweites Standbein aufgebaut und zeigte sich in der Vergangenheit oft temperamentvoll und schlagfertig. Wie sich der Ex-Profi und sein Sohn schlagen werden, bleibt spannend. Fans dürfen sich auf emotionale Momente und das ein oder andere explosive Wortgefecht freuen.

RTL Der "Prominent getrennt"-Cast 2025

IMAGO / BOBO Nico und Thorsten Legat, August 2025

Instagram / thorsten_legat_official Nico und Thorsten Legat, Juli 2025