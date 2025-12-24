Familie Legat verbringt die Weihnachtsfeiertage in Thailand

Die Legats verbringen das diesjährige Weihnachtsfest im Warmen: Nico (27), Thorsten (57) und Alexandra Legat sind über die Feiertage in Thailand. Die Reality-TV-Bekanntheiten sind vor wenigen Stunden in ihrem Urlaubsziel angekommen und Nico hat seinen Fans via Instagram-Story sonnige Grüße geschickt. "So, ihr Lieben. Wir sind auf jeden Fall gut angekommen. Ich hab mich direkt in die Badehose geschmissen. [...] Hier ist es auf jeden Fall extrem heiß, aber ja, der Urlaub kann beginnen", erzählt der einstige Temptation Island-Teilnehmer.

Nachdem die drei ihr Urlaubsanwesen erkundet haben, werden sie essen und anschließend schlafen gehen – sie haben nämlich eine lange, elfstündige, "krasse" Reise hinter sich. Neben Nico hält auch Mama Alexandra ihre Social-Media-Fans in ihrer Story auf dem Laufenden. Sie teilt ein kurzes Video vom Resort, auf dem die malerischen Unterkünfte, ein Meer aus Palmen und der blaue Himmel zu sehen sind.

Eine Person scheint auf der Reise jedoch zu fehlen: Nicos neue Freundin! Der Realitystar geht seit Kurzem mit einer neuen Dame an seiner Seite durchs Leben. Die Beziehung machte er vor wenigen Tagen mit einem rührenden Post öffentlich. "Du hast mich in der schwersten Zeit meines Lebens kennengelernt. Ich verdanke dir so viel, dass du immer da warst und nie an mir gezweifelt hast. Ich will einfach nur danke sagen für alles", schrieb Nico und betonte abschließend: "Ich liebe dich."

Instagram / nico.legat Nico Legat in Thailand, Dezember 2025

Instagram / nico.legat Nico, Alexandra und Thorsten Legat

Instagram / nico.legat Nico Legat und seine Freundin, Dezember 2025

