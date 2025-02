So herausfordernd ist die Vaterschaft für Penn Badgley

Penn Badgley (38), bekannt aus Serien wie You und Gossip Girl, gewährte jetzt bei einer Liveaufnahme des Modern Love-Podcasts am On Air Fest in Brooklyn seltene Einblicke in sein Leben als Vater. Der Schauspieler sprach offen über die Herausforderungen, denen er in der Erziehung seines dreijährigen Sohnes James ab und an begegnet: "Manchmal kann es einfach schwierig sein und man hat es satt", erklärte er laut People Magazine. Gemeinsam mit seiner Frau Domino Kirke (41), mit der er seit 2017 verheiratet ist, erzieht Penn nicht nur James, sondern auch Dominos 15-jährigen Sohn Cassius.

Ein bestimmter Moment, den er während des Podcasts schilderte, zeigt, wie emotional und reflektiert Penn den Alltag als Vater meistert. Er erinnerte sich daran, in einer stressigen Situation kurzzeitig die Geduld mit James verloren zu haben – nur um direkt innezuhalten, sich auf ein Atemübungsritual zu besinnen und sich anschließend bei seinem Sohn zu entschuldigen. "Ich sagte ihm, dass er wahrscheinlich nicht mochte, wie ich mit ihm gesprochen habe, und dass es mir leid tut", erzählte er. Seine Fähigkeit, sich zurückzunehmen, helfe ihm in schwierigen Situationen, besonders mit seinem kleinen Sohn: "Je älter er wird, desto bewusster muss ich ihm meine Verletzlichkeit zeigen", ergänzte Penn.

Privat lebt der Schauspieler mit Ehefrau Domino in einer Patchwork-Familie. Domino, die sowohl als Sängerin wie auch als Doula tätig ist, brachte ihren Sohn Cassius aus einer früheren Beziehung mit. Seine Ehe beschreibt Penn als stabilisierende Kraft, die ihm in den Herausforderungen des Familienlebens Halt gibt. Für den 38-Jährigen, der einst vor allem für die Darstellung smarter, aber manipulativer Charaktere bekannt war, ist das Leben mit einer jungen Familie zu einer wichtigen Grundlage seiner persönlichen Entwicklung geworden.

Getty Images Penn Badgley, Schauspieler

Getty Images Domino Kirke und Penn Badgley im Juni 2022

