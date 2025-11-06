Penn Badgley will seine Kinder ohne zu viel Druck erziehen

Penn Badgley (39) hat in einem seltenen privaten Einblick über seine Rolle als Vater gesprochen. Der You-Star erklärte im Interview mit Bustle, wie er und seine Frau Domino Kirke (41) ihre Kinder erziehen, darunter ihre neugeborenen Zwillingsjungen. Ihr ältester Sohn, fünf Jahre alt, wird momentan in einer Art "hybridem Homeschooling" unterrichtet, berichtet der Familienvater. Penn setzt darauf, seinen Kindern einen natürlichen Entwicklungsprozess zu ermöglichen und verurteilt übermäßigen Druck auf Kinder. "Können wir Kinder einfach Kinder sein lassen?", fragte er im Gespräch. Besonders in New Yorker Stadtteilen wie Park Slope in Brooklyn erlebe er eine übertriebene Angst vieler Eltern, die er kritisch betrachtet.

Die Geburt der Zwillinge verkündete Penn auf besonders charmante Weise über Instagram. In einem Clip für das Buchprojekt "Crushmore", das er gemeinsam mit seinen Podcrushed-Kolleginnen geschrieben hat, zeigte er flüchtig die winzigen Füße eines der Neugeborenen. Dabei erwähnte er mit leisem Stolz, dass er sich eigentlich gerade in Vaterschaftspause befinde. Domino teilte kurz darauf ein erstes Bild der Babys, die auf ihrer Brust ruhten, und schrieb dazu: "…und dann waren es vier."

Penn und Domino, die 2017 geheiratet haben, leben ein eher zurückgezogenes Familienleben abseits des großen Hollywood-Trubels. Domino, die Sängerin und Doula ist, brachte aus einer früheren Beziehung bereits einen Sohn mit in die Ehe, der somit nun ein stolzer großer Bruder von insgesamt drei jüngeren Geschwistern ist. Ihr Alltag scheint stark von spielerischer Leichtigkeit und liebevoller Fürsorge geprägt, wie Penns Worte über die Bedeutung von Kindheit und freier Entfaltung untermauern. Dieses harmonische Familienleben teilen die beiden öffentlich nur selten, was die kürzlichen Offenbarungen umso besonderer macht.

Getty Images Penn Badgley, April 2025

Instagram / pennbadgley Penn Badgley und die Füße seiner Zwillinge, September 2025

Instagram / domino_kirke_badgley Penn Badgley und Domino Kirke, August 2025