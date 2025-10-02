Penn Badgley musste Sexszenen bei "You" allein drehen

Penn Badgley (38) hat in seinem neuen Buch "Crushmore: Essays on Love, Loss, and Coming-of-Age" einen sehr persönlichen Einblick in die Dreharbeiten der dritten Staffel der gefeierten Netflix-Serie "You – Du wirst mich lieben" gegeben. In einer Fantasiesequenz, in der sein Charakter Joe Goldberg intime Gedanken an eine andere Frau hat, stand das Drehteam plötzlich vor einer technischen Herausforderung: Aufgrund der mächtigen Kamera war kein Platz mehr für Co-Star Victoria Pedretti (30), sodass Penn – ausschließlich gekleidet in einen hautfarbenen Stringtanga – das leidenschaftliche Schäferstündchen mutterseelenallein simulieren musste. Trotz der absurden Situation blieb der Schauspieler selbstredend professionell: "Ich schaue in die Kamera und ich gebe alles", beschreibt er die Szene in seinem Buch.

Trotz der ungewöhnlichen Situation beim Dreh lobte der Schauspieler die Regisseurin Silver Tree, deren respektvolle Herangehensweise ihm während der Szene Sicherheit gab. In seinem Buch beschreibt er anschaulich, wie er sich in die Rolle hineinversetzte: Er habe die Kamera direkt ins Visier genommen und gleichzeitig mit den Hüften das Nötigste getan, um den Moment glaubhaft darzustellen. Humor blieb während der Dreharbeiten jedoch auch nicht auf der Strecke: Penn erinnert sich daran, wie er und das gesamte Team angesichts der skurrilen Szene zunächst in Gelächter ausbrachen, bevor es schließlich Zeit war, die Sache ernsthaft und leidenschaftlich anzugehen.

Penn, der mit der Sängerin Domino Kirke (41) verheiratet ist und mittlerweile drei Kinder hat, hatte bereits für Staffel 4 der Serie "You" darum gebeten, Intimszenen zu reduzieren und seine Auffassung von Treue in der Ehe zu respektieren. Dennoch ist ihm bewusst, dass solche Szenen immer wieder Teil der Geschichte sind. In einem Interview erklärte er: "Wenn es nötig ist, um die Story zu erzählen, dann mache ich es. Aber nur, wenn es wirklich wichtig ist." Auch diese wohl dosierte Flexibilität zeigt, wie professionell Penn seinen Job angeht, der oft doch einiges mehr erfordert, als vermutlich an klassischen Schauspielschulen gelehrt wird.

Netflix Penn Badgley in "You"

Cr. Courtesy of Netflix © 2022 Penn Badgley als Joe Goldberg in "You" Staffel 4

Getty Images Domino Kirke und Penn Badgley bei der Premiere der fünften "You"-Staffel in New York, April 2025