Penn Badgley verrät erste Details zu seinen Zwillingsbabys

Penn Badgley (39) gewährt Einblicke in sein neues Familienleben. Im Podcast "Not Skinny But Not Fat" erzählte der You-Star, wie turbulent es seit der Geburt seiner Zwillingssöhne zu Hause zugeht. Penn sprach offen darüber, wie sehr ihn der Zwillingspapa-Alltag fordert und gleichzeitig fasziniert. "Zwillinge sind verrückt im Vergleich zu nur einem", sagte Penn in dem Talk mit Moderatorin Amanda Hirsch. Auf die Frage nach den Namen antwortete er ebenso deutlich wie zurückhaltend: "Ich werde sie noch nicht verraten." Und doch machte er neugierig: "Ihre Namen sind etwas Besonderes." Wann die Welt sie erfährt? "In den kommenden Jahren werde ich es tun", versprach er.

Penn gab außerdem ein kleines Update zum Entwicklungsstand der beiden: Anfangs sei es leicht gewesen, sie auseinanderzuhalten, inzwischen würden sie für Außenstehende immer identischer wirken. "Je größer sie werden, desto identischer werden sie", sagte er im Podcast. Neben den Zwillingen ist Penn bereits Vater eines fünfjährigen Sohnes und Stiefvater des 17-jährigen Cassius. Auch über Erziehung sprach der Star zuletzt offen. Gegenüber Bustle erklärte er, der Fünfjährige werde derzeit in einem "hybriden Homeschooling-Vibe" unterrichtet und solle nicht zu früh mit der Schule starten. "Wir müssen diesen Kindern nicht so viel beibringen, wie wir es versuchen", sagte Penn dort. Ihm sei wichtig, dass Kinder Kind sein dürften.

Privat setzt die Familie spürbar auf Ruhe und Nähe. Das zeigte Penn, als er in einem Video auf Instagram seinen Vaterschaftsurlaub erwähnte und damit andeutete, dass er die ersten Wochen mit den Neugeborenen voll auskostet. Domino, die als Doula arbeitet, gilt als ruhender Pol in der Patchwork-Konstellation und begleitet Penns öffentlichen Trubel mit einer entspannten Note. In Brooklyn, wo Spaziergänge mit Kinderwagen und Parkbesuche zum Tagesprogramm gehören, versucht die Familie, den Kindern Raum zum Kindsein zu geben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Penn Badgley in New York City, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / pennbadgley Penn Badgley und die Füße seiner Zwillinge, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Domino Kirke und Penn Badgley, April 2025