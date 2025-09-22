Private Fotos: Blake Lively feiert 18 Jahre "Gossip Girl"

Blake Lively (38) hat mit einer Reihe bisher unveröffentlichter Fotos das 18-jährige Jubiläum der Kultserie "Gossip Girl" gefeiert. Auf Instagram teilte die Schauspielerin am Sonntag nostalgische Einblicke hinter die Kulissen der Serie, die am 19. September 2007 erstmals ausgestrahlt wurde. Auf den Bildern ist sie mit Co-Stars wie Leighton Meester (39), Chace Crawford (40) und Penn Badgley (38) zu sehen. Ein besonderes Highlight für Fans: ein Schnappschuss von Blake in Serenas berühmtem goldenen Cotillion-Kleid mit Penn, ihrem Ex-Freund und damaligen Serienpartner. "Diese Serie war mein College", schrieb Blake über die intensive Zeit am Set, die ihr neben Wissen und Erfahrung ein Gefühl von Familie gegeben habe.

Während Blake mit ihren Throwback-Bildern die Fans in Erinnerungen schwelgen lässt, werden gleichzeitig weitere Details ihres Rechtsstreits mit Justin Baldoni (41) bekannt. Die beiden drehten gemeinsam das romantische Drama "It Ends with Us", doch die Zusammenarbeit entwickelte sich zum juristischen Albtraum. Blake beschuldigt Baldoni des sexuellen Fehlverhaltens, was zu einer Gegenklage wegen Verleumdung führte. Neue Anschuldigungen einer weiteren Person werfen ein noch dunkleres Licht auf den Regisseur. Diese behauptet, am Set von Justins Unternehmen Wayfarer Studios schlechten Umgang und verbale Angriffe erfahren zu haben. In Gerichtsunterlagen wurde zudem angegeben, dass der Schauspieler während der Produktion sogar von der Arbeit ausgeschlossen wurde.

Das "Gossip Girl"-Jubiläum markiert eine willkommene Abwechslung inmitten der anhaltenden Auseinandersetzungen, die Blake auch privat belasten dürften. Ihre Zeit bei der Serie, die von 2007 bis 2012 lief, war eine prägende Phase ihrer Karriere und brachte sie mit Kollegen zusammen, die heute noch als Freunde gelten. Besonders die freundschaftliche Bindung zwischen Blake und Leighton sorgte on- und off-screen immer wieder für Schlagzeilen. "Was für ein Jahrzehnt", resümierte Blake auf Instagram. Ihre Ehe mit Ryan Reynolds (48) und die gemeinsame Familie mit vier Kindern bilden heute das Fundament ihres Lebens, das sie trotz der derzeitigen Herausforderungen sichtlich schätzt.

Instagram / blakelively Leighton Meester und Blake Lively am Set von "Gossip Girl"

Instagram / blakelively Blake Lively und Penn Badgley am Set von "Gossip Girl"

Instagram / blakelively Blake Lively und Ed Westwick am Set von Gossip Girl