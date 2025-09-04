Penn Badgley verkündet die Geburt seiner Zwillingssöhne

Penn Badgley (38) hat das Geheimnis um seine jüngste Social-Media-Abstinenz gelüftet. Der Schauspieler ist stolzer Vater von Zwillingssöhnen geworden! Die freudige Nachricht verkündet er jedoch nicht mit einem klassischen Baby-Post, sondern auf ganz subtile Weise: In einem Instagram-Video lädt der You-Star seine Fans zu einem Live-Event rund um sein kommendes Buch "Crushmore" ein. "Ich unterbreche gerade meinen Vaterschaftsurlaub – den ich übrigens gerade nehme. Deshalb flüstere ich auch", erklärt er flüsternd, bevor er die Kamera kurz auf die Füße eines seiner Neugeborenen schwenkt. "Da sind winzige, kleine Babyfüße. Ich will sie nicht aufwecken", fügt er hinzu.

Die Familie von Penn und seiner Ehefrau Domino Kirke (41) ist mit den beiden neuen Familienmitgliedern nun auf sechs Personen angewachsen. Neben ihren Zwillingen hat das Paar bereits einen vierjährigen Sohn. Zudem brachte Domino ihren 16-jährigen Sohn Cassius aus einer früheren Beziehung in die Ehe mit ein. Zu Gast in der "Tonight Show" sprach der ehemalige Gossip Girl-Darsteller mit Talkshow-Moderator Jimmy Fallon (50) begeistert über die bevorstehende Doppel-Elternschaft: "Es ist aufregend. Natürlich ist es auch ein guter Schuss Realität. Jedes Mal, wenn ich das Ultraschallbild sehe, fühlt sich das einfach richtig gut an", schwärmte er.

Penn und Domino lernten sich 2014 kennen und gaben sich drei Jahre später das Ja-Wort. Während der 38-Jährige durch seine Darstellung in Serien wie "Gossip Girl" und "You" Bekanntheit erlangte, ist Domino selbst eine erfolgreiche Musikerin, die ihre Karriere mit verschiedenen Musikveröffentlichungen vorantreibt. Die Familie zeigt sich in den sozialen Netzwerken oft offenherzig und humorvoll – wie zuletzt Domino, die die letzten Züge ihrer Schwangerschaft mit einem witzigen Post auf Instagram teilte. "Zwillings-Abschlussball-Bild. Bereit zu graduieren", schrieb die 41-Jährige zu einem Schnappschuss des Paares, auf dem es in einer nostalgischen Abschlussball-Pose posierte.

Getty Images Domino Kirke und Penn Badgley bei der Premiere der fünften "You"-Staffel in New York, April 2025

Instagram / pennbadgley Penn Badgley und die Füße seiner Zwillinge, September 2025

Instagram / domino_kirke_badgley Penn Badgley und Domino Kirke, August 2025

