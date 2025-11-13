"Outlander"-Finale: Das ist der Starttermin der 8. Staffel

Nach zehn erfolgreichen Jahren endet mit der achten Staffel die Saga von Outlander. Der amerikanische Sender Starz hat den Starttermin der finalen Folgen bekannt gegeben: Ab dem 6. März 2026 können Fans die letzten Kapitel der epischen Liebesgeschichte zwischen Claire und Jamie Fraser verfolgen. Mit einem Mix aus Romantik, historischen Wendungen und dramatischen Ereignissen verspricht die Staffel noch einmal packende Unterhaltung. Die Episoden werden wöchentlich freitags ausgestrahlt, während deutsche Fans voraussichtlich kurz darauf bei Amazon Prime zuschlagen können.

Inhaltlich steht das Paar erneut vor gewaltigen Herausforderungen: Jamie, der zuletzt seinen Posten in der Kontinentalarmee aufgab, kehrt mit Claire nach Fraser's Ridge zurück. Doch die Ruhe trügt, denn der Krieg hat sich tief in ihre Gemeinschaft eingefressen. Konflikte von außen und emotionale Spannungen im Inneren setzen ihre Liebe unter Druck, während sogar bedrohliche Schatten ihrer Vergangenheit auf sie zukommen. Entgegen der Buchvorlage haben es einige Figuren diesmal nicht ins Serienfinale geschafft – darunter Jamies Schwester Jenny Fraser Murray, deren Handlungsstrang zugunsten der Geschichte von Jamie und Claire gekürzt wurde.

Die beliebte Serie rund um Zeitreisen und die bewegende Beziehung zwischen Claire und Jamie basiert auf den Romanen von Diana Gabaldon (73). Während Fans dem Serienfinale mit Spannung entgegenblicken, gibt es auch Hoffnung auf weitere Abenteuer des Fraser-Kosmos. Eine Prequel-Serie mit dem Titel "Outlander: Blood of My Blood", die sich mit der Geschichte von Jamies Eltern befasst, wurde bereits veröffentlicht. Damit bleibt die Welt der Highland-Saga auch nach dem voraussichtlichen Ende der Hauptserie im Gespräch.

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

Getty Images Cast der Serie "Outlander", März 2022

