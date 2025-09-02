Orlando Bloom wünscht sich Legolas-Auftritt im Gollum-Film

Orlando Bloom (48) hat in einem Interview in der britischen Sendung "This Morning" ein deutliches Zeichen gesetzt: Sollte seine ikonische Figur Legolas im kommenden Film "Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum", der 2027 erscheinen soll, eine Rolle spielen, wünscht er sich, wieder mit von der Partie zu sein. "Natürlich, ich möchte nicht, dass jemand anderes das macht", betonte der Schauspieler. Der neue Film aus dem Der Herr der Ringe-Universum wird von Andy Serkis inszeniert, der einst Gollum verkörperte. Ob Orlando tatsächlich für den Film engagiert wird, wisse er zwar nicht, stellte jedoch klar: "Wenn Legolas ein Teil davon ist, egal welches Kapitel sie gerade drehen, dann würde ich hoffen, dass ich den Anruf bekomme, denn ich würde es hassen, wenn jemand anderes diese Rolle übernehmen würde."

Doch nicht nur über Mittelerde wurde gesprochen. Auf die Frage, ob er zu Disneys Fluch der Karibik-Reihe zurückkehren könnte, ließ Orlando die Fans von Kapitän Jack Sparrow und Co. ebenfalls im Dunkeln. "Es wäre großartig, die alte Crew wieder zusammenzubringen, aber ich weiß absolut nichts darüber", erklärte der Filmstar. Er erinnere sich jedoch gerne an die Zeit, in der er Teil dieser beiden großen Franchises war – auch wenn es ihm manchmal unglaublich erscheint, wie lange diese nun schon zurückliegt.

Zurzeit steht für Orlando aber ein anderes Projekt im Vordergrund: sein Film "The Cut", der am 5. September in die Kinos kommt. In dem Streifen schlüpft er in die Rolle eines ehemaligen Boxchampions, der alles daran setzt, in den Ring zurückzukehren. Die Vorbereitung auf die Rolle war ihm genauso wichtig wie das Drehen: "Ich habe praktisch wie ein Boxer gelebt." Der intensive Gewichtsverlust für die Rolle sei eine Herausforderung gewesen, verlief jedoch unter professioneller Betreuung. Trotz dieser Hingabe warnte der Schauspieler: "Das ist definitiv nichts, das man zu Hause ausprobieren sollte."

Rex Features / Rex Features / ActionPress Orlando Bloom als Legolas in "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme"

Getty Images / Kevin Winter Billy Boyd, Orlando Bloom, Andy Serkis und Elijah Wood bei der "Hobbit"-Premiere 2014

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler