Orlando Bloom wurde am Set von "Black Hawk Down" angebrüllt

Als junger Schauspieler war Orlando Bloom (48) Teil des Films "Black Hawk Down". Der Kriegsfilm behandelt ernste Themen, und auch hinter den Kulissen ging es hart zu. Während der Fan Expo Chicago erinnerte sich der Brite gegenüber Entertainment Weekly: "Es war sehr intensiv. Wir lagen in Stockbetten und wurden herumkommandiert, angeschrien und angebrüllt. Es war wirklich eine prägende Erfahrung." Um ein Haar hätte er sich sogar den Meniskus gerissen, doch die Verletzung war glücklicherweise zu behandeln, und er konnte den Film zu Ende drehen.

Ein anderer Darsteller hatte allerdings mehr Pech. "Ben Foster hat sich die Leistenmuskulatur richtig zerrissen, weil alle wirklich alles gegeben haben. Seine Rolle musste neu besetzt werden, also war es wirklich ernst", erzählte Orlando bei der Comic-Konferenz. Die Verletzung passierte, während die Filmstars eine Grundausbildung zur Vorbereitung auf die Actionszenen absolvierten. Der Produzent Jerry Bruckheimer (81) und der Regisseur Ridley Scott (87) legten besonderen Wert darauf, dass ihre Schauspieler die Kriegsszenen realistisch spielen konnten, und bestanden daher auf ein hartes Training.

In den vergangenen Wochen machte Orlando eher mit seinem Privatleben als mit seinem Job als Schauspieler auf sich aufmerksam. Vor einigen Monaten ging seine Ehe mit Katy Perry (40) in die Brüche. Lange schwiegen der 48-Jährige und die Sängerin zu dem Thema, doch nun kommentierte er die Trennung während eines Auftritts in der "Today Show". Auf die Frage, wie es ihm nach dem Liebes-Aus gehe, antwortete er: "Mir geht es großartig. [...] Uns geht es großartig, uns wird es großartig gehen, zwischen uns herrscht nichts als Liebe."

IMAGO / Everett Collection Orlando Bloom in "Black Hawk Down"

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024