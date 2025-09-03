Estefania Wollny bricht nach Bauchstraffung in Tränen aus

Estefania Wollny (23) hat sich einer lang ersehnten Schönheitsoperation unterzogen und ist voller Emotionen. In der TV-Show Die Wollnys erlebten die Zuschauer die 23-Jährige unmittelbar nach der OP. Erleichtert und noch unter dem Einfluss der Narkose erklärte sie: "Mir geht es echt gut, damit hätte ich nicht gerechnet." Während der vierstündigen Operation wich Schwester Sarafina Wollny (30) nicht von Estefanias Seite und wartete angespannt im Krankenzimmer. Nach der Prozedur war sie überglücklich, ihre Schwester wohlbehalten wieder in die Arme schließen zu können.

Nach ihrem Erwachen hatte Estefania noch ausreichend Kraft, um Mama Silvia Wollny (60) per Videoanruf die frohe Botschaft zu überbringen. Die Mutter, die zu Hause geblieben war, um sich die langen Stunden des Wartens zu ersparen, zeigte sich ebenfalls erleichtert über den positiven Verlauf der OP. Doch trotz des Erfolges rannen der frisch operierten Estefania leichte Tränen der Erleichterung über das Gesicht. Sarafina, die die emotionale Situation miterlebte, kommentierte: "Beim Telefonat mit Mama kamen ein paar Krokodilstränen, was aber völlig normal ist."

Die Entscheidung für die Bauchstraffung traf Estefania nicht aus einer Laune heraus. Nach einem Gewichtsverlust von 48 Kilogramm kämpfte sie mit überschüssiger Haut, die insbesondere im Bauchbereich blieb und ihr Unbehagen bereitete. Diese Körperveränderung, die aufgrund ihrer erfolgreichen Abnahme sichtbar wurde, war ein wesentlicher Grund für ihren Entschluss zur Operation. Die Unterstützung ihrer Familie, insbesondere ihrer Schwester Sylvana (33) und ihrer Mutter Silvia, war für Estefania in diesem Entscheidungsprozess besonders wichtig.

