Endlich: Loredana Wollny und ihr Servet sind wieder vereint

Große Freude im Hause Wollny: Seit Mittwoch ist Loredana Wollny (21) wieder mit ihrem Mann Servet und ihrem zweijährigen Sohn Aurelio vereint. Nach einer langen und schwierigen Trennung wegen Einreiseschwierigkeiten kehrten die beiden endlich zu der Influencerin, bekannt aus der Realityshow Die Wollnys, zurück. Loredanas Mutter Silvia Wollny (60) teilte die ergreifende Nachricht voller Begeisterung mit ihren Fans auf Instagram. Dort zeigte sie sich überglücklich und sprach von einem "unbeschreiblichen Gefühl", das ihre Tochter nun erleben dürfe. Und das, nachdem sie aufgrund gesundheitlicher Probleme im achten Monat schwanger ohne ihre Kernfamilie nach Deutschland zurückkehren musste.

Die Familienzusammenführung war kein einfacher Weg. Nach mehreren gescheiterten Einreiseversuchen von Servet musste Aurelio zunächst in der Türkei bleiben. Loredanas Familie unterstützte sie tatkräftig und schreckte nicht davor zurück, sogar Bundeskanzler Friedrich Merz (70) und dessen Vorgänger Olaf Scholz (67) um Hilfe zu bitten. Schließlich hatten die Bemühungen Erfolg, und Loredana kann sich nun endlich ihrem Leben mit Mann und Kind widmen. Darüber hinaus richtete Silvia liebevolle Worte an die Unterstützer der Familie: Sie bedankte sich für die positiven Nachrichten und die Anteilnahme, die ihre Tochter in dieser schwierigen Situation gestärkt hätten: "Eure Unterstützung, eure positiven Worte und eure liebevolle Art haben ihr mehr bedeutet, als sie je in Worte fassen könnte."

Die vergangenen Monate waren für Loredana alles andere als leicht. Besonders bitter war diese Trennung angesichts ihrer Schwangerschaft, die für die Reality-TV-Bekanntheit mit Komplikationen verbunden war. Sie musste nicht nur mit akuten Nierenproblemen zurechtkommen, sondern landete auch in einer bürokratischen Sackgasse. Trotz aller Hindernisse und Rückschläge hat Loredana eine beeindruckende Stärke gezeigt. Bei ihren Fans, die in der schwierigen Zeit zu ihr hielten, fand sie Trost und Motivation. "Euer Zuspruch und eure Herzenswärme haben ihr Mut gemacht, weiterzumachen und nach vorne zu schauen", bedankte sich Silvia und betonte in ihrem Beitrag, wie wertvoll der Zusammenhalt der Community für ihre Tochter gewesen sei. Nun blickt Loredana erleichtert und glücklich nach vorne.

Instagram / wollnysilvia TV-Star Loredana Wollny ist wieder mit ihrem Mann Servet und ihrem Sohn Aurelio vereint, November 2025.

Instagram / loredanawollny Silvia Wollny und Loredana Wollny im Februar 2025

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und Servet