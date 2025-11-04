Hochschwangere Loredana Wollny fühlt sich "alleingelassen"

Familiendrama um Loredana Wollny (21): Der Reality-TV-Star ist im achten Monat schwanger und aufgrund gesundheitlicher Probleme aus ihrer Wahlheimat Türkei nach Deutschland zurückgekehrt, während ihr Mann Servet Özbek und ihr zweijähriger Sohn Aurelio zurückbleiben mussten. Die 21-Jährige durchlebt aktuell laut Bild eine Risikoschwangerschaft und wird zusätzlich von akuten Nierenproblemen geplagt. Während ihre Ärzte dringend von einer Rückkehr in die Türkei abraten, hofft Loredana, ihren geliebten Mann so schnell wie möglich wieder an ihrer Seite zu wissen. "Ich fühle mich verzweifelt, hilflos, alleingelassen", erklärte sie.

Hintergrund des Dramas ist stockende Bürokratie: Nach Angaben von Loredana bemühen sich Servet und sie seit mehr als acht Wochen um ein Visum für ihn, doch der Antrag wurde abgelehnt, weil das deutsche Konsulat Bedenken geltend gemacht habe, Servet könne nicht in die Türkei zurückkehren. Bei einem Notfall-Termin Ende September habe sie "alle Unterlagen vollständig abgegeben – sogar einen ärztlichen Nachweis, der meinen kritischen Gesundheitszustand belegt. Uns wurde gesagt, wir würden nach 7 bis 14 Tagen etwas hören." Bis heute, heißt es, kam keine Rückmeldung. Laut ihrem Bericht bleiben die Konsulate in Izmir und Antalya, das Auswärtige Amt und der Bürgerservice in Berlin bislang stumm; das Auswärtige Amt wollte sich auf Anfrage von Bild nicht äußern.

Abseits des bürokratischen Tauziehens gilt die Wollny-Familie als eng vernetzt und öffentlich präsent. Loredana teilt Momente aus dem Alltag gern in den sozialen Medien, während Silvia Wollny (60) als Oberhaupt einer Großfamilie mit elf Kindern seit Jahren als verlässlicher Rückhalt gilt. Privat leben Loredana, Servet und Söhnchen Aurelio seit einigen Jahren in der Türkei, wo sie ihren Familienalltag aufgebaut haben. In Deutschland kann sich Loredana nun zumindest auf vertraute Unterstützung in der Nähe verlassen, während sie ihre Gesundheit im Blick behält und dem Geburtstermin entgegengeht. Die Sorge um das Beisammensein mit ihrem kleinen Sohn und ihrem Mann bleibt in dieser Zeit ihr größtes Thema – ein sehr persönlicher Kraftakt, den die Familie derzeit getrennt voneinander bewältigen muss.

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny, TV-Star

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und Servet

Instagram / loredanawollny Die Wollnys am Strand