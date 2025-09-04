Heidi Klums Sohn Henry zieht ersten großen Werbedeal an Land

Heidi Klums (52) Sohn Henry Samuel (19) macht mit seinem neuesten Projekt von sich reden: Der Promispross hat sich einen lukrativen Werbedeal gesichert und ist nun das Gesicht eines neuen Dufts der Marke Yves Saint Laurent. Henry selbst verkündete die aufregende Neuigkeit auf seinem Instagram-Account und zeigt sich in einem Werbevideo für den luxuriösen Duft. Unter dem Post, der die Herzen seiner Follower höherschlagen lässt, schreibt er: "Das Geheimnis ist gelüftet! Ich bin offiziell Teil des 'MYSLF Talent Squad' mit 'Yves Saint Laurent Beauty'." Auch Mama Heidi konnte sich einen Post zum Erfolg ihres Sprösslings nicht verkneifen und teilte die Neuigkeit stolz in ihrer Story.

In seinem Beitrag beschreibt Henry, wie sehr ihn Mode und sein enger Kreis aus Freunden und Familie inspirieren. "Der Moment, in dem ich mich am meisten wie ich selbst fühle, ist, wenn ich mich durch Fashion ausdrücke", erklärt er und fügt hinzu, dass Düfte ihm Wärme und ein Gefühl von Geborgenheit und Glück schenken können. Ein Kommentar eines Fans unter dem Post bringt die Begeisterung auf den Punkt: "Entschuldigung, wer ist Heidi Klum? Henry ist jetzt die Nummer eins!" Das Selbstbewusstsein und die Souveränität, die das junge Model in seinen Auftritten zeigt, scheinen nicht nur von seiner Familie, sondern auch von einem wachsenden Publikum geschätzt zu werden.

Henry ist kein Fremder im High-Fashion-Bereich. Bereits bei einer exklusiven Modenschau in New York hatte sich der junge Mann auf dem Laufsteg bewährt, sehr zur Freude seiner stolzen Mutter Heidi, die kein Geheimnis daraus macht, wie begeistert sie von ihrem Sohn ist. In der Modebranche Fuß zu fassen, liegt ihm offenbar im Blut, und es scheint, als könnte Henry seinen eigenen Weg fernab der enormen Popularität seiner Mutter und seiner älteren Schwester Leni (21) finden. Während Heidi ihren Auftritt als stolze Mutter sichtlich genießt, ist Henrys neuer Werbespot wohl erst der Anfang einer spannenden und womöglich steilen Modelkarriere.

Imago Model Heidi Klum und ihr Sohn Henry Samuel im August 2025 in Soho

Getty Images Seal mit Laura Strayer und seinen Kindern Leni, Lou, Henry und Johan, 2023

Getty Images Heidi Klum und ihr Sohn Henry Samuel bei den American Music Awards 2025