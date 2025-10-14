Sommerhaus-Ersin sagte Ex Sarah noch nie "Ich liebe dich"

Im Sommerhaus der Stars spitzt sich die Situation zwischen Sarah Joelle Jahnel (36) und ihrem Partner Ersin weiter zu. Nach einer hitzigen Auseinandersetzung haken die Mitbewohnerinnen Edda Pilz und Jennifer Degenhart beim Reality-Neuling nach: Liebt er Sarah überhaupt? Ersins Antwort sorgt für Aufsehen – und Betroffenheit: "Weiß ich nicht." Auf die Nachfrage, ob er ihr jemals gesagt habe, dass er sie liebt, folgt ein klares: "Nein." Die Stimmung im Haus kippt schlagartig. "Er hat gerade bestätigt, dass er sie nicht liebt", fasst Jenny im Interview fassungslos zusammen.

Edda und Jenny suchen daraufhin das Gespräch mit Sarah, die in Tränen ausbricht. "Bei dir sehe ich, dass du leidest. Bei ihm sehe ich das nicht. Auf die Frage so zu antworten, ist wirklich das Allerletzte", kritisiert die ehemalige Reality Backpackers-Kandidatin. Doch damit nicht genug: Die Situation zwischen der DSDS-Bekanntheit und Ersin eskaliert weiter – so sehr, dass Sarah schließlich ihre Sachen packt und die Show verlassen will. Am Ende entscheidet sie sich jedoch, doch zu bleiben. "Wir sind wieder ein Herz und eine Seele. Wir lieben uns", erklärt Ersin – allerdings mit einem ironischen Unterton, der kaum zu überhören ist.

Sarah und Ersin waren drei Jahre lang ein Paar. Doch nach den Dreharbeiten zur beliebten Realityshow traf sie der berühmt-berüchtigte Sommerhaus-Fluch: Erst vor wenigen Tagen machte die 36-Jährige öffentlich, dass sie sich von Ersin getrennt hat – nachdem sie von seiner Untreue erfahren hatte. "Nachdem circa fünf Frauen nach dem Sommerhaus um die Ecke gekommen waren, die alle schon Verkehr mit Ersin hatten, als ich auf Mallorca war, habe ich dann auch endlich die Kraft gefunden, mich zu trennen", offenbarte sie auf Instagram.

Anzeige Anzeige

RTL Ersin und Sarah Joelle Jahnel, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

Anzeige Anzeige

RTL Ersin im "Sommerhaus der Stars" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Sarah Joelle Jahnel im "Sommerhaus der Stars" 2025

Anzeige