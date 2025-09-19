In Tracht: Heidi Klum bringt ganze Familie zum HeidiFest mit

Gestern Abend feierte Heidi Klum (52) im Münchner Hofbräuhaus ihr eigenes Oktoberfest – das HeidiFest. Rund 600 Freunde und Bekannte aus der Welt von Schlager und Showbiz feierten stilecht in Tracht mit. Das Model spielte Gastgeberin in einem auffälligen roten Dirndl samt Blumenkrone aus roten Rosen. Mit von der Partie waren selbstverständlich auch Heidis Kids Leni (21), Henry (20), Johan (18) und Lou (15), ihr Ehemann Tom Kaulitz (36) sowie sein Bruder Bill (36). Auch ihre Mutter Erna (81) und Henrys Freundin Kayla Betulius ließen sich das Spektakel nicht entgehen. So posierte die Großfamilie sogar gemeinsam für ein niedliches Familienfoto.

Für Heidis Sprösslinge, die in den USA aufwuchsen, ist es eine ganz neue Erfahrung, Tracht zu tragen. Der klassische Look kam bei ihnen allerdings gut an. "Ich liebe mein Outfit. Ich liebe diesen ganzen deutschen Vibe", betonte Henry gegenüber Bild. Seine Schwester Leni erstrahlte in einem auffälligen, schneeweißen Dirndl. Bewusst ins Rampenlicht stellen wollte sich das Nachwuchsmodel damit allerdings nicht. "Ich wusste nicht, dass ein weißes Dirndl außergewöhnlich ist. Ich trage erst zum zweiten Mal eines", verriet sie und betonte: "Ich liebe all diese Trachten hier."

Es ist das erste Mal, dass Heidi das HeidiFest in München veranstaltet – für die GNTM-Jurorin ein ganz besonderer Anlass. "Ich finde das hier alles super, um auch meinen amerikanischen Freunden zu zeigen, wie wir hier so in Deutschland feiern, was wir essen, wie wir aussehen und wie Musik klingt", erklärt sie. Dass sie umringt von ihren vier Kids feiern kann, ist für Heidi das i-Tüpfelchen. Sie schwärmt: "Sie sehen schick aus. Tracht steht ihnen gut."

Getty Images Leni, Kayla, Henry, Tom Kaulitz, Heidi und Erna Klum, Bill Kaulitz, Johan und Lou beim HeidiFest

Getty Images Heidi Klum beim HeidiFest 2025

Getty Images Kayla Betulius, Henry Samuel, Tom Kaulitz, Heidi Klum, Erna Klum, Bill Kaulitz und Johan Samuel