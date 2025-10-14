Oliver Pocher nimmt Lola Weippert ADHS-Storys nicht ab

Lola Weippert (29), die unter anderem an Endometriose und ADHS erkrankt ist, spricht öffentlich immer wieder über ihre gesundheitlichen Probleme und lässt ihre Community an ihren Gefühlen teilhaben. Besonders die Hyperaktivitätsstörung habe ihr das Leben in der Vergangenheit oft schwer gemacht, da sie sich "zu emotional, zu laut, zu sprunghaft" fühlte, wie sie jüngst verriet. Doch nicht alle scheinen dieser Offenheit mit Verständnis zu begegnen: Oliver Pocher (47) teilte Lolas Beitrag kürzlich in seiner Instagram-Story und ließ dabei kaum ein gutes Haar an der 29-Jährigen. "Jede Botschaft über 'F*ckability' zu verkaufen, hat nichts mit ADHS zu tun, sondern eher mit Selbstdarstellungsdrang", so der Comedian.

In seiner Story kommentierte Oliver auch Lolas turbulenten Lebensstil, den sie ihren Followern gern auf Social Media präsentiert: "Schön, dass die Weltreise durch Frankreich kurz beendet ist und dann bald wieder weitergeht, mit immer neuen dramatischen Geschichten." Die Reise, auf die sich der Entertainer bezieht, führt Lola aktuell noch durch Europa, bevor sie in weitere Ferne reisen möchte. Bisher hat die Moderatorin und Influencerin noch keine öffentliche Stellungnahme zu den Kommentaren abgegeben. Oliver wiederum fiel in der Vergangenheit wiederholt durch Seitenhiebe auf, die er gegen verschiedene Prominente richtete, was häufig Diskussionen nach sich zog.

Bereits zuvor schoss der Comedian mehrfach gegen Lola, in deren Social-Media-Auftritt er offenbar ein gefundenes Fressen sieht. Dabei machte er sich über ihre Reisen und die Veröffentlichung von Fotos, etwa im Bikini, lustig. Lola, die sich in ihrem Leben und ihrer Karriere für Themen wie mentale Gesundheit und Selbstakzeptanz einsetzt, scheint sich von solchen Kommentaren bisher nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Ihre Fans schätzen die Moderatorin für ihre Offenheit und die ehrlichen Einblicke in ihr Leben, die auch anderen Erkrankten Mut machen sollen.

Collage: Getty Images, Instagram Oliver Pocher und Lola Weippert

Instagram / lolaweippert Lola Weippert posiert auf Instagram im Bikini

IMAGO / Future Image Oliver Pocher bei der Premiere des Theaterstücks "Der eingebildet Kranke", 2025