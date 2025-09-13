Henry wird 20: Mama Heidi Klum gratuliert mit süßem Video

Heidi Klum (52) hatte einen besonderen Grund zur Freude: Ihr Sohn Henry (20) feierte seinen 20. Geburtstag. Um diesen Meilenstein mit ihren Fans zu teilen, teilt die stolze Mutter auf Instagram ein herzerwärmendes Video aus dem Familienarchiv. In dem Clip ist der kleine Henry zu sehen, wie er zusammen mit seiner älteren Schwester Leni ausgelassen durchs Wohnzimmer tanzt. Beide tragen leuchtende Krönchen, während sie fröhlich zum Klassiker "The Lion Sleeps Tonight" wippen. Unter das Video schreibt Heidi: "Alles Liebe zum 20. Geburtstag, Henry. Ich liebe dich soooo sehr."

Das bezaubernde Video versetzte die Fans sofort in Begeisterung und sammelte innerhalb kürzester Zeit unzählige Likes. Die treue Klum-Community gratulierte dem Geburtstagskind herzlich, ebenso Familienangehörige wie Stiefonkel Bill Kaulitz (36), der schnell ein Herz hinterließ. Als Windelträger zog Henry schon völlig unwissend die Aufmerksamkeit auf sich – heute erobert er als Model die Laufstege. Ob der inzwischen junge Erwachsene den Post seiner berühmten Mutter genauso charmant findet, bleibt abzuwarten. Immerhin können sich jetzt Millionen Social-Media-Nutzer an diesen süßen Einblicken aus seiner Kindheit erfreuen.

Als Mama von vier Kindern teilt Heidi gerne Momente aus ihrem Familienleben, doch der Geburtstag ihres zweitältesten Sohnes ist auch für sie etwas Besonderes. Henry ist das erste Kind aus der früheren Beziehung mit Seal, während die ein Jahr ältere Leni aus einer Beziehung mit Flavio Briatore stammt. In Interviews sprach das Model oft von der engen Bindung zu ihren Kindern und schwärmte davon, wie stolz sie auf deren Entwicklung sei. Besonders der Zusammenhalt der Familie scheint ein Grundpfeiler für Heidi zu sein, die trotz ihres straffen Terminplans immer wieder bezaubernde Einblicke in ihr Privatleben gibt.

Getty Images Heidi Klum und ihr Sohn Henry Samuel bei den American Music Awards 2025

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihr Sohn Henry Samuel als Kind

Instagram / heidiklum Henry, Lou und Joahn Samuel, Leni und Heidi Klum, Bill und Tom Kaulitz im Ski-Urlaub, Dezember 2024